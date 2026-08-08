МЧС возобновило поиски пропавшего в Приморье вертолета

Вертолет МЧС России вновь вылетел на поиски пропавшего воздушного судна в Тернейском округе Приморского края. Об этом сообщили в региональном управлении министерства. Поиски проводятся в условиях труднопроходимой, гористой местности, добавили там.

Спасатели ищут экипаж вертолета Robinson R44 авиакомпании «Гранат». Воздушное судно пропало во время лесопатрулирования. В вертолете находились пилот и летчик-наблюдатель.

Вертолет пропал 21 июня. Спасатели к 3 августа обследовали уже больше 7,2 тыс. га тайги. В МЧС предполагали, что вертолет мог упасть в Японское море. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, которое повлекло смерть двух людей.