МЧС возобновило поиски пропавшего в Приморье вертолета
Вертолет МЧС России вновь вылетел на поиски пропавшего воздушного судна в Тернейском округе Приморского края. Об этом сообщили в региональном управлении министерства. Поиски проводятся в условиях труднопроходимой, гористой местности, добавили там.
Спасатели ищут экипаж вертолета Robinson R44 авиакомпании «Гранат». Воздушное судно пропало во время лесопатрулирования. В вертолете находились пилот и летчик-наблюдатель.
Вертолет пропал 21 июня. Спасатели к 3 августа обследовали уже больше 7,2 тыс. га тайги. В МЧС предполагали, что вертолет мог упасть в Японское море. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, которое повлекло смерть двух людей.
Вертолет Robinson R44 авиакомпании «Гранат», пропавший в Тернейском округе Приморского края 21 июня, выполнял лесоавиационные работы по маршруту из поселка Терней в населенный пункт Единка. Экипаж, состоявший из пилота и летчика-наблюдателя, не вышел на связь в назначенное время, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.
Поисковые работы осложняются труднопроходимой местностью с горами и скалами, а также отсутствием дорог и наличием хищных зверей, что замедляет продвижение спасателей до менее чем 200 метров в сутки. К поискам привлекались беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, но информация о возможном местонахождении вертолета по указанным координатам не подтвердилась. Спасатели предполагают, что маяки могли быть повреждены при ударе или вертолет упал в акваторию Японского моря, где радиосигнал не проходит.
Схожий инцидент произошел 19 февраля 2026 года в Амурской области, где пропал вертолет Robinson лесозаготовительных служб, на борту которого находились пилот и два сотрудника правоохранительных органов. Вертолет был найден 21 февраля, все три человека погибли, и по факту этого происшествия также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.