NYT: ЦРУ создало секретную оперативную группу по подготовке революции на Кубе
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало секретную опергруппу по Кубе, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, запуск работы такой группы позволит ЦРУ оперативно направлять больше финансовых, кадровых и технических ресурсов на решение связанных с Кубой задач.
Фото: J. Scott Applewhite / AP
Опергруппа начала набор сотрудников — вербовщиков и кураторов шпионов, а также специалистов по кибероперациям и «операциям по оказанию давления».
В 1960 году ЦРУ уже создавало подобный орган, который руководил провалившимся в итоге проектом по вторжению на Кубу. Прошедшая в апреле 1961 года «Операция в заливе Свиней» стала неудачной попыткой высадки на острове вооруженных отрядов кубинских эмигрантов. Целью операции было свержение правительства Фиделя Кастро.
Собеседники NYT отметили, что мандат новой опергруппы ограничен, по сравнению с проектом 66-летней давности. По их словам, цели группы — создать раскол в кубинской политической элите в надежде оказать давление на кубинцев. В ЦРУ отказались прокомментировать NYT эту информацию.
В мае 2026 года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в сговоре с целью убийства американцев против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, что международные обозреватели расценили как новую попытку давления на власти Кубы. Президент США Дональд Трамп допустил проведение военной операции по смене власти на Кубе по аналогии с действиями США в Венесуэле, где в январе того же года был захвачен и вывезен президент Николас Мадуро. В мае 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет также допускал возможность похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля.
В январе 2026 года администрация Дональда Трампа, восприняв успех операции по захвату президента Венесуэлы, нацелилась повторить этот сценарий на Кубе, хотя и признавала, что кубинский режим более устойчив. Стратегия включает сочетание экономического давления и попыток расколоть кубинскую элиту, однако конкретного плана по свержению правительства Кубы у команды Трампа не было. При этом при президенте Бараке Обаме США шли на нормализацию отношений с Кубой, восстанавливая дипломатические отношения, расширяя категории поездок и упрощая денежные переводы, но Дональд Трамп в свой первый президентский срок частично развернул этот курс, восстановив ограничения.
В мае 2026 года директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Кубу, взяв с собой участника американской миссии по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По информации CBS, Рэтклифф намеренно представлял его властям Кубы как человека, убившего их людей в Венесуэле, что было расценено как сигнал Гаване о готовности Вашингтона к серьезному взаимодействию только при условии «серьезных изменений» на острове.