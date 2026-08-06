NYT: ЦРУ создало секретную оперативную группу по подготовке революции на Кубе

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало секретную опергруппу по Кубе, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, запуск работы такой группы позволит ЦРУ оперативно направлять больше финансовых, кадровых и технических ресурсов на решение связанных с Кубой задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: J. Scott Applewhite / AP Фото: J. Scott Applewhite / AP

Опергруппа начала набор сотрудников — вербовщиков и кураторов шпионов, а также специалистов по кибероперациям и «операциям по оказанию давления».

В 1960 году ЦРУ уже создавало подобный орган, который руководил провалившимся в итоге проектом по вторжению на Кубу. Прошедшая в апреле 1961 года «Операция в заливе Свиней» стала неудачной попыткой высадки на острове вооруженных отрядов кубинских эмигрантов. Целью операции было свержение правительства Фиделя Кастро.

Собеседники NYT отметили, что мандат новой опергруппы ограничен, по сравнению с проектом 66-летней давности. По их словам, цели группы — создать раскол в кубинской политической элите в надежде оказать давление на кубинцев. В ЦРУ отказались прокомментировать NYT эту информацию.