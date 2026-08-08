Лукашенко рассказал про выгоду от безвизового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки в Минскую область рассказал, зачем власти страны продолжают продлевать безвизовый режим для граждан стран ЕС. Стране это выгодно, сказал президент. Жители соседних государств сами приезжают в республику, чтобы скупать нужные товары, и увозят их к себе. При этом Белоруссии не нужно тратиться на логистику и экспорт.

«Я почему границы открываю с европейцами? Не только потому, что мы любим поляков, литовцев и латышей. Мы к ним хорошо относимся — это не чужие нам люди, наши соседи от Бога. Они к нам приезжают, покупают, что надо... Не надо туда везти продавать. Люди приезжают и покупают, а нам надо продать. Для того, чтобы жить, чтобы была валюта. Вот и все»,— рассказал господин Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас перед Белоруссией открываются большие возможности благодаря глобальным изменениям в климате. Упомянул жару, установившуюся в Европе в этом году, которая, по его словам, повлияла на сельское хозяйство. «Продовольствие будет только дорожать. $10 млрд мы заработали на продовольствии за прошлый год. На нефти столько люди не получают... Какие бы санкции ни вводили, к нам приедут. Ввели санкции — ну и что? Мы все свое продаем. Пусть это немножко дороже нам обходится, но выдержим»,— добавил господин Лукашенко.

В 2022 году Республика Беларусь в одностороннем порядке установила безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии, позже разрешила въезжать в страну гражданам Польши. В 2024-м список расширили еще на 35 европейских государств. В последний раз режим продлевали в июне до конца года.