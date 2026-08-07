Новая волна жары пришла в Центральную и Восточную Европу. Даже в теплолюбивой Италии власти объявили максимальный уровень погодной опасности во всех 27 крупных городах страны. Обозреватели полагают, что нынешнее лето стало серьезной проверкой на прочность для энергетической, транспортной и туристической инфраструктуры многих стран ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина с ребенком у фонтана в Италии

Фото: Claudia Chieppa / Reuters Женщина с ребенком у фонтана в Италии

Фото: Claudia Chieppa / Reuters

Жара, Италия задыхается: режим повышенной опасности, асфальт нагревается до 60°C

Италии придется и дальше жить в условиях очередного рекордно жаркого лета, уделяя особое внимание самым уязвимым категориям населения. Нет признаков, что жара, охватившая сейчас Италию, ослабнет — она окутала страну духотой и температурами, намного более высокими, чем в среднем в этом сезоне. Африканский антициклон продолжает упрямо находиться над средиземноморским бассейном, побудив Министерство здравоохранения выпустить тревожный бюллетень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прохожие на улице в Риме

Фото: Claudia Chieppa / Reuters Прохожие на улице в Риме

Фото: Claudia Chieppa / Reuters

Последствия пиковой температуры напрямую отражаются в повседневной жизни миллионов людей. В разгар дня температура легко достигает 40 градусов, а на городских улицах невозможно находиться. Асфальт улиц и цемент тротуаров поглощают прямое солнечное излучение, пока не раскалятся до температуры, намного превышающей отметку в 60 градусов. Это явление превращает жилые кварталы в настоящие острова жары, не позволяя температуре даже ночью опуститься ниже тропического уровня и приводя к душным вечерам, которые не освежают.

Рекордные температуры, реки с низким уровнем воды. Европа измучена жарой

Европе очень жарко. Рекордные температуры во Франции и Австрии, пересохшая почва в Соединенном Королевстве, реки и ручьи, в которых упал уровень воды,— в Германии, Венгрии и Румынии. От Атлантики до Черного моря страны Старого континента переживают историческую волну жары и засуху, которые преобразуют ландшафты и создают нагрузку на инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собака купается в реке в Австрии

Фото: Christian Bruna / Reuters Собака купается в реке в Австрии

Фото: Christian Bruna / Reuters

По мере падения уровня воды обнажаются следы истории. Резкое иссушение озера Нуссен в Австрии привело к обнаружению боеприпасов времен Второй мировой войны. В Румынии властям пришлось провести контролируемые подводные взрывы в Извоареле, чтобы углубить русло реки и обеспечить водоснабжение системы охлаждения атомной электростанции в Чернаводэ.

Экстремальная жара бьет температурные рекорды в Центральной и Восточной Европе

Температурные рекорды побиты в нескольких странах Центральной и Восточной Европы, продолжается экстремальная погода, которая приводит к лесным пожарам и засухе по всему континенту. Такие страны, как Словакия, Австрия и Венгрия, зарегистрировали рекордную температуру.

В Польше из-за критически низкого уровня воды в Висле, ограничившего поступление воды для охлаждения, пришлось остановить (несколько.— “Ъ”) угольных электростанций.

В Германии климатические активисты требуют прекратить использование ископаемого топлива, устраивая демонстрации перед Ведомством федерального канцлера. «Мы не должны привыкать к тысячам смертям от жары каждое лето»,— (говорят они.— “Ъ”).

Ужасная жара и продолжающаяся засуха усугубляются усилением климатического кризиса, и эксперты предупреждают, что это оказывает огромное давление на местное население, критически важную инфраструктуру и природу по всему региону.

Во всех крупных городах Италии объявлен максимальный уровень погодной опасности, а в Австрии установлен температурный рекорд

Экстремальные погодные условия привели к повышению температуры выше 40 градусов Цельсия (104 градуса по Фаренгейту) в ряде европейских стран, что вызвало предупреждения о риске для здоровья миллионов людей. Ученые и официальные лица предупреждают, что по мере потепления климата подобные явления становятся все более частыми и интенсивными.

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Нынешняя жара выявила уязвимости в системах здравоохранения, электроэнергетике, транспортных сетях и туристической инфраструктуре, вынуждая правительства и предприятия адаптироваться к более частым периодам экстремальных погодных условий.

Жара также вынудила внести коррективы в работу основных туристических достопримечательностей. Министерства туризма и культуры продлили вечерние часы работы таких знаковых мест, как Колизей и Пантеон в Риме. У входов в Колизей установлены вентиляторы с системой охлаждения, а также оборудованы дополнительные медицинские пункты.

В Риме придумали еще один необычный способ борьбы с жарой: бесплатный муниципальный «городской пляж» вдоль реки Тибр в районе Маркони, где жители могут освежиться в бассейнах, фонтанах и затененных местах.

Подготовили Яна Рождественская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик