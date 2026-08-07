Хуситы заявили об ударе по военному лагерю в Йемене

Бойцы движения «Ансар Аллах» (хуситы) ударили ракетами и беспилотниками по военному лагерю «Сахн аль-Джин» в йеменской провинции Мариб. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа, передает принадлежащий хуситам телеканал «Аль-Масира».

При атаке погибли восемь военнослужащих, сообщает AFP со ссылкой на источник в Йемене.

Йемен поддерживается Саудовской Аравией. Очередной виток эскалации между хуситами и Саудовской Аравией произошел в конце июля, когда движение объявило о морской блокаде королевства. Поводом стала попытка Йемена атаковать самолет с хуситами 13 июля. В тот момент они возвращались с похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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