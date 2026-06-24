Купол прошел первый тест

Пентагон сообщил об успешных испытаниях одного из элементов системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»), в ходе которых были задействованы лазерные и микроволновые средства поражения. Проект, предусматривающий создание многоуровневой системы защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также развитие космического эшелона перехвата, оценивается в сумму от $185 млрд до $1,2 трлн. В Москве ранее заявляли, что реализация программы способна негативно повлиять на стратегическую стабильность и повысить риски милитаризации космоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Reed / File Photo / Reuters Фото: Jason Reed / File Photo / Reuters

О первых испытаниях системы ПВО «Золотой купол» сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, который присутствовал на них лично. «Сегодня первый контрольный тест "Золотого купола" завершился абсолютным успехом»,— написал он в соцсети Х.

«Я наблюдал, как бойцы наших элитных отрядов используют технологии нового поколения, чтобы остановить приближающиеся беспилотники и крылатые ракеты»,— добавил господин Хегсет, отметив, что при тестировании системы задействовали передовые технологии направленной энергии, а также систему динамичной автономной обороны и поражения. По данным СМИ, в испытаниях участвовало несколько моделей лазерного и микроволнового оружия.

Приказ о создании глобальной многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол» с целью защитить всю территорию страны от «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет и других воздушных средств нападения» американский президент Дональд Трамп подписал в январе 2025 года, буквально неделю спустя после своего возвращения в Белый дом.

Правда, тогда система носила название «Железный купол для Америки» — это было прямым отсылом к израильскому комплексу ПРО, что многие военные эксперты сочли совершенно неуместным. И в итоге «купол» по-тихому переименовали из «железного» в «золотой».

В мае того же года власти США объявили о выделении средств на создание проекта: бюджетное управление Конгресса США оценило стоимость реализации и 20-летней эксплуатации проекта в $1,2 трлн. Хотя еще в марте этого года руководитель программы генерал Майкл Гетлейн заявлял, что проект потребует не более $185 млрд.

Вместе с тем испытания, о которых сообщил Пит Хегсет, пока затрагивают лишь один из элементов будущей системы. По словам главы Пентагона, в ходе тестов использовался комплекс Dynamic Defense Autonomous Defeat, применяющий технологии направленной энергии и автономного управления. По утверждению военного министра США, система самостоятельно обнаруживала, сопровождала и поражала беспилотники и крылатые ракеты.

Полная архитектура Golden Dome значительно шире. Согласно американским документам и заявлениям представителей Пентагона, она должна объединить существующие средства противоракетной обороны, новые системы предупреждения, средства направленной энергии, а также космический эшелон обнаружения и перехвата.

Нижний уровень предполагается сформировать за счет уже существующих систем Patriot, THAAD, морских и наземных комплексов Aegis. Они предназначены для перехвата баллистических и крылатых ракет на различных участках траектории.

Следующий эшелон должны составить наземные радиолокационные станции, существующие спутники предупреждения о ракетном нападении и новые космические средства обнаружения гиперзвуковых и баллистических целей.

Отдельным компонентом рассматриваются средства направленной энергии — лазерные и микроволновые установки, предназначенные прежде всего для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и другими аэродинамическими целями. Именно этот элемент и проходил испытания в Нью-Мексико.

Наиболее сложной и дорогостоящей частью проекта считается космический компонент. Согласно концепции, низкоорбитальная группировка должна не только обнаруживать пуски ракет, но и в перспективе обеспечивать их перехват на разгонном участке траектории — в первые минуты после старта, когда ракета еще не разделилась на боевые блоки и остается наиболее уязвимой.

Американские военные называют среди потенциальных угроз межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые планирующие блоки, крылатые ракеты большой дальности и перспективные системы орбитального базирования.

Фактически речь идет о попытке создать систему, способную противодействовать наиболее современным средствам доставки ядерного оружия.

Именно космический эшелон объясняет разрыв в оценках стоимости проекта. По расчетам бюджетного управления Конгресса США, сделанным в мае 2026 года, большая часть расходов из обозначенных ведомством примерно $1,2 трлн придется именно на орбитальную составляющую. Для обеспечения перехвата ограниченного числа баллистических ракет могут потребоваться тысячи спутников-перехватчиков на низких орбитах.

Независимые оценки зачастую оказываются еще выше. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Тодд Харрисон в опубликованном в 2025 году исследовании оценил различные варианты построения системы в диапазоне от $252 млрд до $3,6 трлн в зависимости от состава орбитальной группировки и требуемого уровня защищенности.

Дополнительные вопросы вызывает и центральный элемент всей концепции — космические перехватчики. Выступая в апреле этого года на слушаниях в Конгрессе, генерал Майкл Гетлейн фактически признал, что возможность их массового развертывания пока не доказана. По его словам, проблема заключается не столько в физической реализуемости подобных систем, сколько в их стоимости и возможности серийного производства.

Сама концепция Golden Dome неизбежно вызывает сравнение со Стратегической оборонной инициативой Рональда Рейгана, объявленной в 1983 году. Тогда также предполагалось создание многоэшелонной системы противоракетной обороны с широким использованием космических технологий. Несмотря на значительные расходы, многие элементы программы так и не были реализованы.

Сторонники нынешнего проекта указывают, что за прошедшие десятилетия стоимость космических запусков существенно снизилась, а развитие коммерческого сектора позволяет рассчитывать на создание решений, которые во времена холодной войны считались экономически недостижимыми.

Критики, напротив, предупреждают о риске новой гонки вооружений. В опубликованном в этом году докладе бюджетного управления Конгресса отмечается, что создание подобной системы может подтолкнуть потенциальных противников к наращиванию ракетных арсеналов и разработке новых средств преодоления противоракетной обороны.

К середине 2026 года на реализацию программы уже выделено либо запрошено около $55 млрд. Среди потенциальных участников проекта называются Lockheed Martin, Northrop Grumman, Anduril, True Anomaly и другие компании американского оборонного и космического сектора. При этом первые испытания космических компонентов системы ожидаются не ранее 2028 года. Заявленная Дональдом Трампом цель завершить создание Golden Dome до окончания его президентского срока пока остается предметом дискуссий как среди американских законодателей, так и внутри самого военного ведомства.

Между тем желание принять участие в этом проекте ПРО уже выражали власти Канады. А в марте газета Yomiuri писала об аналогичных планах правительства Японии. По данным издания, к концу марта 2028 года предполагается создать спутниковую группировку для сбора информации, обнаружения и отслеживания движущихся целей.

В России же за развитием «Золотого купола» неизменно следили с крайней настороженностью. Еще в 2025 году в Москве назвали планы новой американской администрации в сфере ПРО «глубоко дестабилизирующими», отметив, что они ориентированы прежде всего на «обесценивание российского и китайского потенциалов стратегического сдерживания». А нынешней весной министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проект угрозой стратегической стабильности, отметив, что из-за инициативы США заметно возрастают риски милитаризации космоса и его превращения в зону конфликта.

Дмитрий Сотак