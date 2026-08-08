Верховный суд и ГИБДД выступили против наказания за магнитное крепление номеров

Нельзя лишать прав водителей, использующих магнитные крепления автомобильного номера,— соответствующее разъяснение Верховный суд (ВС) направит нижестоящим судебным инстанциям. Некоторые региональные суды и прокуратуры считают, что факт наличия такого крепления можно трактовать как применение устройства, позволяющего скрыть номер. В ВС тем не менее считают, что санкции можно применять только при наличии доказательств, что магнит использовался для ухода от штрафов за нарушения под камерами. Однако такие рамки могут применяться для быстрого снятия номеров и в других целях — в некоторых случаях это необходимо во время езды по бездорожью или для рекламных съемок, объясняет эксперт.

Позиция Верховного суда по поводу применения ст. 12.2 КоАП в отношении автовладельцев, использующих способ крепления номеров при помощи магнитной рамки, изложена в ответе на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова.

В статье закреплены наказания за нарушение правил эксплуатации автомобильных номеров. Пункт 2.1 предполагает лишение прав на 1,5 года за применение устройств, позволяющих скрыть номера. Под устройствами, как правило, понимаются электрические рамки, которые прячут государственные регистрационные знаки (ГРЗ) при проезде под камерами с пульта из салона — так водители пытаются избежать штрафов.

Подробнее — в материале «Водителям оставляют права на рамки».