Верховный суд и ГИБДД выступили против наказания за магнитное крепление номеров
Нельзя лишать прав водителей, использующих магнитные крепления автомобильного номера,— соответствующее разъяснение Верховный суд (ВС) направит нижестоящим судебным инстанциям. Некоторые региональные суды и прокуратуры считают, что факт наличия такого крепления можно трактовать как применение устройства, позволяющего скрыть номер. В ВС тем не менее считают, что санкции можно применять только при наличии доказательств, что магнит использовался для ухода от штрафов за нарушения под камерами. Однако такие рамки могут применяться для быстрого снятия номеров и в других целях — в некоторых случаях это необходимо во время езды по бездорожью или для рекламных съемок, объясняет эксперт.
Позиция Верховного суда по поводу применения ст. 12.2 КоАП в отношении автовладельцев, использующих способ крепления номеров при помощи магнитной рамки, изложена в ответе на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова.
В статье закреплены наказания за нарушение правил эксплуатации автомобильных номеров. Пункт 2.1 предполагает лишение прав на 1,5 года за применение устройств, позволяющих скрыть номера. Под устройствами, как правило, понимаются электрические рамки, которые прячут государственные регистрационные знаки (ГРЗ) при проезде под камерами с пульта из салона — так водители пытаются избежать штрафов.
Подробнее — в материале «Водителям оставляют права на рамки».
В апреле 2026 года запросы на «магнитную рамку для номера» в Яндексе выросли вдвое по сравнению с прошлым годом, при этом их стоимость на маркетплейсах составляет 1,5–2 тыс. рублей. В 2024 году депутат Госдумы Ярослав Нилов уже обращался в МВД с запросом о магнитных рамках, и тогда МВД не нашло в их использовании состава правонарушения. Однако споры не прекратились, и в начале 2026 года в сети обсуждался случай с лишением прав екатеринбургского блогера Светланы Бонос из-за магнитной рамки.
В 2025 году число водителей, наказанных за управление автомобилем со скрытыми или подложными номерами, сократилось на 18,8% и составило 35,8 тыс. человек — это наименьший показатель за последние десять лет. Тогда 27,8 тыс. автомобилистов были лишены водительских прав, а 7,9 тыс. оштрафованы. С 2020 года, когда в России начали строить платные дороги без шлагбаумов, использование скрывающих устройств стало еще более актуальным для нарушителей.
В октябре 2024 года применение «шторок» и «рамок» было выделено в отдельный состав правонарушения с лишением прав на срок до полутора лет и конфискацией устройств. Это ужесточение привело к тому, что в 2025 году доля проездов со скрытыми или нечитаемыми номерами на платных трассах сократилась на 45%.