Покупки валюты Минфином и спекулянтами разогнали курс до 83 руб./$

На торгах Московской биржи курс китайской валюты впервые с марта достиг 12,25 руб./CNY. Даже с учетом коррекции во второй половине дня курс юаня остановился на отметке 12,23 руб./CNY, прибавив за день около 15 коп. (1,2%). С начала недели китайская валюта выросла в цене почти на 50 коп. (4,2%). Сопоставимый рост в процентном отношении отмечался на внебиржевых торгах долларом. Согласно данным «МФД Инфоцентр», внебиржевой курс достигал отметки 83,01 руб./$, максимума с 23 марта. На закрытии торгов курс остановился вблизи 81,90 руб./$, прибавив за неделю 3,4% (2,66 руб.).

Обновление многомесячных максимумов сопровождалось нетипичной для начала месяца активностью инвесторов. За пять торговых дней объем биржевых операций с китайской валютой юанем с поставкой «завтра» составил 46,5 млрд CNY (почти 560 млрд руб.). Среднедневной объем составил 112 млрд руб., что почти на четверть выше среднего значения в первую декаду июня. Традиционно пик торговой активности приходится на третью декаду месяца в связи с реализацией валюты экспортерами для уплаты налогов, тогда как в начале месяца их активность обычно низкая.

Спекулятивная активность увеличивается с ростом волатильности на валютном рынке. «Когда происходит резкое движение котировок валюты, на это реагируют спекулянты и своими спекуляциями развивают этот тренд»,— отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По словам руководителя департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никиты Силкина, ожидание дальнейшего роста курсов привлекает как краткосрочных спекулянтов, так и долгосрочных инвесторов, «аллоцирующих часть портфеля в валютные инструменты».

Подробнее — в материале «Доллар купился на бюджетное правило».