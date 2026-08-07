Велосипедист погиб в Белгородской области от атаки дрона

В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб велосипедист. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также до семи человек выросло число пострадавших при атаке беспилотника в Белгороде. Изначально сообщалось о трех раненых. Дрон атаковал административное здание и социальный объект. Пострадавшим окажут помощь в городской больнице №2 Белгорода.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал о еще четырех пострадавших при украинских атаках белгородцах. Трое жителей получили ранения при ракетном обстреле города Валуйки. Еще один человек пострадал при атаке FPV-дрона в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа.

За прошлые сутки ВСУ 123 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском, Корочанском и Шебекинском округах пострадали 16 мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии.

Егор Якимов