Четверо белгородцев ранены при ракетном обстреле и удара дрона

В результате сегодняшних атак ВСУ по Белгородской области пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Трое жителей получили ранения при ракетном обстреле города Валуйки — в результате прилета по коммерческому объекту. У двоих белгородцев зафиксированы осколочные ранения, а у третьей жительницы — акубаротравма. Все они были доставлены в Валуйскую ЦРБ.

Еще один человек пострадал при атаке FPV-дрона в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Мужчина получил осколочное ранение лица. Его доставляют в областную клиническую больницу на скорой.

За прошлые сутки ВСУ 123 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском, Корочанском и Шебекинском округах пострадали 16 мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии.

Егор Якимов