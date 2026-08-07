При 123 атаках ВСУ за сутки ранены 16 мирных жителей Белгородской области

За прошлые сутки ВСУ 123 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском, Корочанском и Шебекинском округах пострадали 16 мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным врио главы региона, за сутки были сбиты и подавлены 155 БПЛА.

«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений никто не погиб», — подчеркнул господин Шуваев.

Также Александр Шуваев сообщил, что было совершено четыре обстрела с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Три раза взрывные устройства были сброшены с беспилотников.

Накануне вечером врио губернатора также опубликовал результаты работы расчетов ПВО «БАРС-Белгород».

«За 4-6 августа расчетами FPV-ПВО одного из отрядов БПЛА и батальонов ПБС бригады "БАРС-Белгород" сбит 61 вражеский беспилотник»,— написал он в своем канале.

«Ъ-Черноземье» 6 августа сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ 105 раз атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 17 человек.

Денис Данилов