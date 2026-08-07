«Флит Лизинг» купил у автохолдинга бывшую «дочку» Mercedes-Benz

«Флит Лизинг» (часть группы «Инсайт Лизинг») приобрел у автомобильного холдинга «Автодом» 100% долей «МБ РУС Финанс», ранее входившего в дочерние структуры концерна Mercedes-Benz в России. Об этом “Ъ” рассказали во «Флит Лизинге».

Сумму сделки в компании не раскрывают, однако уточняют, что после ее завершения чистые инвестиции в лизинг «Флит Лизинга» превысили 32 млрд руб. Приобретение «МБ РУС Финанс» — часть стратегии роста, подразумевающей в том числе точечные сделки по покупке лизинговых активов, отмечает гендиректор «Флит Лизинга» Сергей Савинов: «Это позволяет ускорить масштабирование бизнеса».

Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский сообщил “Ъ”, что решение о продаже «связано с изменением среднесрочных прогнозов в части развития компании». «На текущий момент нами выбрана стратегия продажи ряда активов для сокращения финансовых обязательств и формирования финансовой подушки»,— добавил он, также отказавшись раскрыть сумму сделки.

Подробнее — в материале «„Автодом“ поехал без лизинга».