«Флит Лизинг» купил у автохолдинга бывшую «дочку» Mercedes-Benz
«Флит Лизинг» (часть группы «Инсайт Лизинг») приобрел у автомобильного холдинга «Автодом» 100% долей «МБ РУС Финанс», ранее входившего в дочерние структуры концерна Mercedes-Benz в России. Об этом “Ъ” рассказали во «Флит Лизинге».
Сумму сделки в компании не раскрывают, однако уточняют, что после ее завершения чистые инвестиции в лизинг «Флит Лизинга» превысили 32 млрд руб. Приобретение «МБ РУС Финанс» — часть стратегии роста, подразумевающей в том числе точечные сделки по покупке лизинговых активов, отмечает гендиректор «Флит Лизинга» Сергей Савинов: «Это позволяет ускорить масштабирование бизнеса».
Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский сообщил “Ъ”, что решение о продаже «связано с изменением среднесрочных прогнозов в части развития компании». «На текущий момент нами выбрана стратегия продажи ряда активов для сокращения финансовых обязательств и формирования финансовой подушки»,— добавил он, также отказавшись раскрыть сумму сделки.
Подробнее — в материале «„Автодом“ поехал без лизинга».
В 2023 году автомобильный холдинг «Автодом» приобрел российские активы Mercedes-Benz, включая завод в Московской области и права дистрибьютора. «Автодом» на 96,925% принадлежит АО «Бридж Кэпитал», которым полностью владеет Андрей Ольховский. При этом «Автодом» получил опцион на обратный выкуп российского бизнеса Mercedes-Benz по рыночной цене в случае снятия санкций.
После завершения сделки по приобретению активов Mercedes-Benz, «Мерседес-Бенц РУС» провела ребрендинг и сменила название на «МБ РУС», продолжив заниматься продажей, послепродажным обслуживанием и гарантийной поддержкой легковых и коммерческих автомобилей. Бизнес «МБ РУС Финанс», специализирующийся на лизинге, после ухода Mercedes-Benz из России сократился: за 2025 год лизинговый портфель уменьшился на треть, а закупки предметов лизинга упали на 60%, что привело к убытку по итогам года.
Для группы «Инсайт Лизинг», в которую входит «Флит Лизинг», это не первая сделка по приобретению лизинговой компании ушедшего западного бренда; например, в 2022 году была приобретена «Сименс Финанс». В 2023 году «Инсайт Лизинг» также завершила покупку лизинговых компаний Renault «РНЛ Лизинг» и John Deere «Джон Дир Файнэншл».