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Минюст РФ внес две иностранные организации в список нежелательных

Минюст России внес голландский Dalan Fund и американский Крымско-татарский фонд в список нежелательных организаций. Это следует из реестра ведомства.

Dalan Fund (признан нежелательным в России) был создан в 2024 году для правозащитной деятельности. Как считает Генпрокуратура России, организация направляет деньги в поддержку ЛГБТ-сообщества («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено в России) и СМИ антироссийской направленности.

Крымско-татарский фонд (признан нежелательным в России) был образован в 2021 году и базируется в Нью-Йорке. По данным Генпрокуратуры, организация поддерживает ВСУ, поставляя украинской армии БПЛА, снаряжение и транспортные средства.

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