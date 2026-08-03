Генпрокуратура признала голландский Dalan Fund нежелательной организацией
Голландская организация Dalan Fund признана нежелательной в России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что фонд был создан в 2024 году для реализации программ и проектов в правозащитной области. «В действительности организация реализует инициативы, направленные на финансовую поддержку ЛГБТ-сообщества ("международное общественное движение ЛГБТ" признано в России экстремистским и запрещено в РФ) и СМИ антироссийской направленности»,— заявили в Генпрокуратуре.
В пресс-релизе отмечается, что фонд «продвигает антироссийскую риторику западных стран» и «образ России как "государства-агрессора"». Особое внимание организация уделяет работе с коренными малочисленными народами России, уточнила Генпрокуратура. По данным ведомства, так фонд продвигает сепаратистские идеи под видом борьбы за права и социальную справедливость.
Практика признания иностранных организаций нежелательными Генпрокуратурой России является регулярной мерой. К таким организациям относят те, чья деятельность, по мнению ведомства, представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны. В частности, это касается инициатив, направленных на дискредитацию государственной политики, вмешательство во внутренние дела, а также распространение информации, которая считается антироссийской.
Ранее Генпрокуратура признавала нежелательными организации, связанные с правозащитной деятельностью, поддержкой гражданского общества, а также с критикой российских властей и их политики. Среди них были фонды, ориентированные на поддержку демократических инициатив, экологические организации, а также те, что занимались вопросами прав коренных народов. Деятельность этих организаций часто рассматривалась как попытка подрыва экономических основ, дестабилизации общественно-политической обстановки или продвижения сепаратистских идей. Также нежелательными признавались организации, которые оказывали поддержку Украине или призывали к усилению антироссийских санкций.