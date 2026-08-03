Генпрокуратура признала голландский Dalan Fund нежелательной организацией

Голландская организация Dalan Fund признана нежелательной в России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что фонд был создан в 2024 году для реализации программ и проектов в правозащитной области. «В действительности организация реализует инициативы, направленные на финансовую поддержку ЛГБТ-сообщества ("международное общественное движение ЛГБТ" признано в России экстремистским и запрещено в РФ) и СМИ антироссийской направленности»,— заявили в Генпрокуратуре.

В пресс-релизе отмечается, что фонд «продвигает антироссийскую риторику западных стран» и «образ России как "государства-агрессора"». Особое внимание организация уделяет работе с коренными малочисленными народами России, уточнила Генпрокуратура. По данным ведомства, так фонд продвигает сепаратистские идеи под видом борьбы за права и социальную справедливость.