Воронежский завод «Тяжмехпресс» перешел на четырехдневную рабочую неделю

С конца июля крупное промышленное предприятие в Воронеже ОАО «Тяжмехпресс» (ТМП, производит тяжелое кузнечно-прессовое оборудование) перевело сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки заказов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили два источника на местном строительном рынке и в региональной власти. Их информацию подтвердил «Ъ-Черноземье» акционер ТМП Мераби Мерабишвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производственная площадка ОАО «Тяжмехпресс»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Производственная площадка ОАО «Тяжмехпресс»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Господин Мерабишвили сказал «Ъ-Черноземье», что предприятие действительно работает в четырехдневном режиме, но бизнесмен рассчитывает, что крупный завод вскоре вернется к привычному пятидневному графику работы. «Четырехдневка заканчивается в августе, с сентября будет полноценная пятидневная рабочая неделя. Надежды на появление необходимых заказов есть. Завод исторически является экспортно ориентированным предприятием: доля поставлявшейся за рубеж товарной продукции составляла 60–70%. Поэтому нынешняя ситуация и санкции существенно влияют на нас»,— пояснил господин Мерабишвили.

По данным одного из источников «Ъ-Черноземье», переход ТМП на четырехдневку является антикризисным решением на время некоторого сокращения производства и заказов. Одним из ключевых экспортных рынков для ТМП является Китай, для которого предприятие готовило прессы. В том числе по этому направлению возникли временные проблемы с заказами, пояснил собеседник «Ъ-Черноземье».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» (ОАО «Тяжмехпресс») зарегистрировано в 2007 году в Воронеже. Основной вид деятельности — производство кузнечно-прессового оборудования. Уставный капитал — 840 тыс. руб. Генеральный директор — Владимир Рассказов. Выручка ТМП в 2025 году сократилась на 14%, с 1,4 млрд до 1,2 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась на 54%, с 66,8 млн до 31 млн руб. По раскрытым компанией данным за 2023 год, с учетом прямого и косвенного владения крупнейшими конечными бенефициарами ТМП являются Владимир Рассказов с долей 29,96%, Владимир Зарудный — 27,94% и Лев Гниденко — около 22,18%. Еще 9,21% акций завода косвенно приходится на ЗПИФ «АФМ. Талос», владельцы паев которого не раскрыты. Мерабу Мерабишвили напрямую принадлежит 1,3% акций. Владельцы оставшихся 9,41% акций не раскрыты. Более актуальные данные об акционерах не публиковались.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», по итогам первого полугодия 2026 года в Воронежской области промышленное производство прибавило 0,5%, отраслевой индекс составил 100,5%. Обрабатывающие производства выросли на 0,6%, энергетика — на 2,5%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 13,1%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 10,7%. Рост обрабатывающей промышленности во многом обеспечила металлургия, увеличившая выпуск на 39,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Сергей Калашников