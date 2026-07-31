Почти на 40% выросло производство металлургии в Воронежской области

Рост обрабатывающей промышленности Воронежской области в первом полугодии 2026 года во многом обеспечила металлургия, увеличившая выпуск на 39,1% к аналогичному периоду прошлого года. Это следует из данных Воронежстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Общий индекс промышленного производства (ИПП) региона составил лишь 0,5%, где энергетика подросла на 2,5%, Добыча полезных ископаемых сократилась на 13,1%, а водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 10,7%.

Обработка по итогам января-июня прибавила 0,6%, наиболее заметный рост пришелся на металлургию (39,1%). Второе место заняло производство автотранспортных средств, где показатель вырос на 33%, третье — бумаги и ее изделий с ростом на 24,8%. Производство напитков увеличилось на 23,7%, готовых металлических изделий — на 13,1%, химических веществ и продуктов — на 11,1%, пищевых продуктов — на 7,5%.

При этом ряд отраслей продолжил снижаться. Выпуск текстильных изделий за шесть месяцев сократился на 56,8%, а также:

электрического оборудования — на 31,9%,

обработка древесины — на 26%,

компьютеров, электронных и оптических изделий — на 19,9%,

полиграфическая деятельность — на 14,5%.

машин и оборудования — 1%,

Выпуск лекарственных средств остался без изменений. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в большинстве областей макрорегиона выросла промышленность в первом полугодии 2026-го.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова