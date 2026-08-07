«Родина» подала в ВС РФ иск с требованием отменить регистрацию «Яблока»

«Мы считаем, что они нацпредатели»,— объяснил “Ъ” мотивацию иска лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, если исключить эмоциональную составляющую, то основанием для отмены регистрации списка кандидатов «Яблока» юристы партии считают использование иностранного финансирования — в частности, при размещении рекламы: «Если посмотреть их агитацию в соцсетях, в том числе в запрещенных соцсетях на территории РФ, то это миллионы и миллионы различной рекламы».

Согласно выдержкам из иска, которые приводит ТАСС, в «Родине» полагают, что «отдельные материалы, содержащие поддержку политической позиции партии “Яблоко”, распространялись через аккаунты и информационные ресурсы лиц, имеющих статус иностранного агента». «Оценочная стоимость» таких постов, по данным «родинцев», составляла более 15 млн руб. Кроме того, «яблочники» продвигали свою агитацию через зарубежные информационные площадки — соцсеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видеохостинг YouTube, и только за минувшие две недели в обход избирательного фонда якобы потратили более 55 млн руб., говорится в иске.

Также в «Родине» инкриминируют представителям «Яблока» высказывания экстремистского характера. «Призыв к капитуляции, а так оно и есть — “остановим там (в зоне специальной военной операции.— “Ъ”) все сегодня”,— это призыв к тому, чтобы наши конституционные территории остались под врагом»,— объяснил “Ъ” Алексей Журавлев. Наконец, партия ссылается на нарушение «Яблоком» авторских прав в агитации, резюмировал лидер партии.

Подробнее — в материале «„Яблоко“ просят снять».