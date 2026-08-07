«Родина» подала в ВС РФ иск с требованием отменить регистрацию «Яблока»
«Мы считаем, что они нацпредатели»,— объяснил “Ъ” мотивацию иска лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, если исключить эмоциональную составляющую, то основанием для отмены регистрации списка кандидатов «Яблока» юристы партии считают использование иностранного финансирования — в частности, при размещении рекламы: «Если посмотреть их агитацию в соцсетях, в том числе в запрещенных соцсетях на территории РФ, то это миллионы и миллионы различной рекламы».
Согласно выдержкам из иска, которые приводит ТАСС, в «Родине» полагают, что «отдельные материалы, содержащие поддержку политической позиции партии “Яблоко”, распространялись через аккаунты и информационные ресурсы лиц, имеющих статус иностранного агента». «Оценочная стоимость» таких постов, по данным «родинцев», составляла более 15 млн руб. Кроме того, «яблочники» продвигали свою агитацию через зарубежные информационные площадки — соцсеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видеохостинг YouTube, и только за минувшие две недели в обход избирательного фонда якобы потратили более 55 млн руб., говорится в иске.
Также в «Родине» инкриминируют представителям «Яблока» высказывания экстремистского характера. «Призыв к капитуляции, а так оно и есть — “остановим там (в зоне специальной военной операции.— “Ъ”) все сегодня”,— это призыв к тому, чтобы наши конституционные территории остались под врагом»,— объяснил “Ъ” Алексей Журавлев. Наконец, партия ссылается на нарушение «Яблоком» авторских прав в агитации, резюмировал лидер партии.
Подробнее — в материале «„Яблоко“ просят снять».
Партия «Родина» подала иск в Верховный суд с требованием отменить регистрацию федерального списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в Госдуму, ссылаясь на «массу юридических нарушений», включая использование незаконной агитации и экстремистских высказываний. Лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев, сам баллотируется в новый созыв нижней палаты от Башкирии по Нефтекамскому одномандатному округу, который, по словам источников, был «расчищен» под него. Партия «Яблоко» столкнулась с критикой со стороны других оппозиционных партий после регистрации своего списка в Центризбиркоме 29 июля 2026 года, а её председатель Николай Рыбаков отреагировал на обвинения, заявив, что партия готовит иск о защите деловой репутации к Алексею Журавлеву.
Заседание по иску «Родины» назначено на 10 августа 2026 года. «Яблоко» ранее сталкивалось с отказами в регистрации на региональных выборах из-за нарушений, таких как проблемы с финансовыми отчетами, и в 2025 году им удалось зарегистрировать кандидатов на муниципальных выборах в 44 регионах, что позволяет надеяться на выполнение норматива по участию в выборах. В 2021 году партия «Родина» жаловалась на административные препятствия в агитации в Санкт-Петербурге, и тогда глава ЦИК Элла Памфилова отреагировала на обращение, направив комиссию для разбирательства.
Алексей Журавлев, который трижды проходил в Госдуму разными способами, ранее менял фракционную ориентацию, от «Единой России» до независимого парламентария, а затем сотрудничал с ЛДПР, с которой, однако, он не смог найти общий язык. Он известен своими радикальными патриотическими заявлениями и скандальными поступками, например, символически снял руководителя «яблочников» Николая Рыбакова с регистрации, вынеся стул, на котором тот сидел.