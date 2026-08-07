«Ульяновская городская электросеть» признана банкротом

АО «Ульяновская городская электросеть» (АО «УльГЭС») признано банкротом. В отношении предприятия введена процедура наблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов Фото: Сергей Титов

Это следует из принятого в четверг, 6 августа, решения Арбитражного суда Ульяновской области в ходе рассмотрения дела о банкротстве УльГЭС по заявлению АО «Ульяновскэнерго». Полный текст решения пока не опубликован.

Заявление о банкротстве предприятия (тогда еще МУП «УльГЭС») энергосбытовая компания АО «Ульяновскэнерго» (выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии) подала в конце ноября 2024 года с суммой исковых требований 134 млн руб. (потом эта сумма выросла до 224 млн руб.). При этом на тот момент общий просуженный долг УльГЭС перед «Ульяновскэнерго» составлял около 500 млн руб.

Рассмотрение иска тянулось более полутора лет. За это время, в конце декабря 2025 года, завершилась процедура передачи контрольного пакета «Ульяновскэнерго» от прежнего собственника — АО «Объединенная химическая компания “Уралхим”» новому собственнику — чувашскому ООО «Трансэнергопром-Генерация». Также прошел процесс акционирования УльГЭС, завершившийся в конце октября 2025 года. Кроме того, осенью 2025 года региональное агентство по тарифам лишило УльГЭС статуса территориальной сетевой организации (ТСО) со ссылкой на то, что электросетевое хозяйство не было в его собственности, как того требовали последние нормативные документы федерального правительства, хотя на самом деле все необходимые документы о завершенном акционировании АО «УльГЭС» были переданы в агентство в начале ноября. Ни администрация города, ни депутаты гордумы никаких заявлений по этому поводу в защиту УльГЭС не сделали, в суде никто действия агентства по тарифам не опротестовал. Согласно законодательству, в случае лишения статуса ТСО электросетевое хозяйство должно быть передано в управление системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), в данном случае это ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Ульяновские распределительные сети» (УРС). Депутаты регионального заксобрания были удивлены бездействием гордумы и администрации города и направляли в прокуратуру и ФАС запросы по поводу сомнительности решения тарифного агентства, однако обоснованных ответов не получили. В январе этого года вопрос передачи электросетевого хозяйства УльГЭС считался решенным, а в апреле завершился процесс перехода всего штата УльГЭС и передачи имущества в УРС. В управлении муниципальной собственности администрации Ульяновска в то время говорили, что после передачи имущества и штата дело о банкротстве УльГЭС будет прекращено. Однако практически вышло иначе. Уже в апреле этого года источники «Ъ-Волга» отмечали, что после передачи имущества и штата в управление «Россетям» для УльГЭС никакой возможности дальше существовать не будет, и либо последует ликвидация предприятия, либо — банкротство с конкурсным производством, в ходе которого город окончательно лишится имущества стоимостью 2,5 млрд руб.

Сергей Титов, Ульяновск