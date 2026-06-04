В АО «Ульяновскэнерго» вслед за сменой акционеров сменился гендиректор

В АО «Ульяновскэнерго» (Ульяновск) сменился генеральный директор. Это следует из данных ЕГРЮЛ, размещенных в Kartoteka.ru. С 1 июня генеральным директором компании является Алексей Маклыгин, прибывший из Чувашии. Прежний гендиректор Олег Исмайлов, возглавлявший предприятие с марта 2021 года, оставил пост в соответствии с решением акционера, владеющего контрольным пакетом предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото "Ульяновскэнерго" Фото: фото "Ульяновскэнерго"

По данным источника «Ъ-Волга», близкого к предприятию, в конце декабря 2025 года завершилась процедура передачи контрольного пакета акций от АО «Объединенная химическая компания “Уралхим”» (в конце 2021 года группа «Уралхим» взяла контроль над холдингом «Тольяттиазот», владевшим контрольным пакетом «Ульяновскэнерго») новому собственнику — чувашскому ООО «Трансэнергопром-Генерация». По какой цене был продан пакет, не разглашается (по данным некоторых источников, она могла быть в размере 2 млрд руб.). По информации собеседника «Ъ-Волга», после смены гендиректора некоторые топ-менеджеры «Ульяновскэнерго» также покинули свои посты.

Алексей Маклыгин перешел на пост гендиректора «Ульяновскэнерго» из группы компаний «Трансэнергопром». До этого он был в ООО «Трансэнергопром» заместителем гендиректора — руководителем аппарата компании. Именно будучи на этом посту, в качестве сторонника партии «Единая Россия», он участвовал в этом году в праймериз по отбору кандидатов партии на выборы депутатов госсовета Чувашской Республики, но по своему округу по числу поддержавших его голосов занял только третье место. Алексею Маклыгину 45 лет. Он родом из Чебоксар. Окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция». В начале 2000-х был индивидуальным предпринимателем, работал юристом в ряде частных компаний, с июня 2009 года — заместитель главы администрации города Чебоксары — руководитель аппарата, в 2020 году перешел на работу в МУП «Чебоксарские электрические сети», а в марте этого года был назначен заместителем гендиректора ГК «Трансэнергопром».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Трансэнергопром-Генерация» учреждено в октябре 2023 года компанией ООО «Трансэнергопром» (Москва), фактическим владельцем которой (85%) является Андрей Водопьянов. Группа компаний «Трансэнергопром» (ГК ТЭП) занимается поставками электроэнергии на оптовом и розничном рынках, энергоаудитом, повышением энергоэффективности предприятий, строительством электрозаправочный инфраструктуры и развитием розничной генерации. Является учредителем девяти компаний в Чувашии и в Москве, большинство из которых относятся к энергосбытовой деятельности. На своем официальном сайте ГК ТЭП сообщает, что ведет деятельность в 26 регионах России. По итогам 2025 года ООО «Трансэнергопром» имеет выручку 4,03 млрд руб. и чистую прибыль 334 млн руб.

У ООО «Трансэнергопром-Генерация» по итогам 2025 года выручка компании отсутствует, убыток составляет 6 млн руб.

АО «Ульяновскэнерго» является энергосбытовой компанией. Имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии. У компании есть центральный аппарат и шесть отделений, которые обслуживают разные территории Ульяновской области. По итогам 2025 года компания имеет выручку 21,952 млрд руб. и чистую прибыль 62 млн руб. При этом дебиторская задолженность компании составляет 2,347 млрд руб.

Сергей Титов, Ульяновск