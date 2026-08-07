Уральца арестовали за финансирование террористической организации в мессенджере

Ленинский районный суд Нижнего Тагила заключил под стражу до 4 октября Илью Пылаева, обвиняемого в финансировании террористической организации ( ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, Илья Пылаев через мессенджер переводил деньги в поддержку лица, причастного к деятельности террористической организации, признанной таковой решением суда. Он делал это через платные реакции («Звезды») под публикациями. Общая сумма переводов составила 1 148 руб. 29 коп.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тюмени по подозрению в финансировании терроризма с использованием виртуальной валюты Telegram Stars. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева