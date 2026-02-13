Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тюменца задержали по подозрению в финансировании террористов через Telegram

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в финансировании терроризма с использованием виртуальной валюты Telegram Stars. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Тюменской области.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

«По версии следствия, подозреваемый перечислил виртуальную валюту “Telegram stars (звезды)“ администраторам Telegram-каналов, осуществляющих сбор денежных средств в целях финансирования деятельности террористических организаций»,— говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности). Суд поместил мужчину под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все