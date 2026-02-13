Тюменца задержали по подозрению в финансировании террористов через Telegram

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в финансировании терроризма с использованием виртуальной валюты Telegram Stars. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Тюменской области.

«По версии следствия, подозреваемый перечислил виртуальную валюту “Telegram stars (звезды)“ администраторам Telegram-каналов, осуществляющих сбор денежных средств в целях финансирования деятельности террористических организаций»,— говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности). Суд поместил мужчину под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева