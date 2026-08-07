В «дело издателей» вписали приговоры
Как судебный процесс отразится на книжном рынке
По так называемому делу издателей вынесли третий условный приговор. Бывшему гендиректору Popcorn Books Дмитрию Протопопову назначили четыре года. Гособвинение отметило, что тот признал вину, пошел на сделку со следствием и дал показания на руководство издательской сети. Ранее такой же срок условно получили директор по продажам Павел Иванов и менеджер склада издательства Артем Вахляев.
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
С 2023 года Popcorn Books входило в группу «Эксмо». После вынесения приговора там заявили, что «сделали для себя все выводы, ужесточив контроль за соблюдением регламентов на всех уровнях». От более подробных комментариев на запрос “Ъ FM” в издательстве отказались.
Некоторые другие крупные игроки книжного рынка также не стали обсуждать положение дел в отрасли. Один из собеседников отметил, что, по его мнению, итоги «дела издателей» подводить еще очень рано. Значительно изменились практики ведения бизнеса, но с рынком это не связано, объяснил издатель, владелец книжных магазинов «Фаланстер» Борис Куприянов:
«Законы, правила и практики выходят с такой скоростью, что ни один книжный продавец за ними не успевает. Выясняется, что нужно обложки одних книг заклеивать и ставить значок, потом — других, а еще нужно вылавливать произведения, которые изданы нежелательными организациями.
То есть любой розничный книжный продавец должен тратить большое количество времени, сил и ресурсов на соблюдение законов, которые порой не очень очевидны. В магазине "Фаланстер", например, два человека все время занимаются только тем, что оклеивают книжки, которые принадлежат перу иноагентов, и те, в которых есть упоминания наркотиков. Это нерыночная история. Когда говорят о предпринимательстве, то никто не предупреждает, что вы будете заниматься такой ерундой».
Тиражи книг в России в начале года упали на четверть, и это антирекорд за последние шесть лет. Как говорят в Ассоциации книгораспространителей, это происходит не только из-за роста налоговой нагрузки и общего экономического спада. Еще одна причина — это «ужесточение законодательных требований к изданиям». Кроме полных запретов на некоторую литературу, расширяется практика различных маркировок, пояснила медиаюрист Светлана Кузеванова:
«Законодательство из года в год пополняется все новыми и новыми видами запрещенной информации, которую не допускается распространять.
Самое сложное, наверное, издателям следить за этими изменениями и не забывать, что именно запрещено и как эти тексты нужно вымарывать или, наоборот, не допускать к распространению.
Таких видов запрещенной информации очень много. Ну вот в части наркотиков случились некоторые послабления, как считают эксперты. Потому что если раньше в книгах были страницы, в которых часть содержания просто оказывалась замазана, то сейчас все это заменили соответствующей маркировкой.
Правда, трудно сказать, насколько это облегчило задачу издателям. Посмотрим, насколько это будет проще с точки зрения исполнения требований закона. Для того чтобы его соблюдать, нужно не просто читать и как-то толковать эти нормы, необходимо еще и следовать огромному количеству околоправовых рекомендаций, существующих списков и всего прочего, для того чтобы работать безопасно и не привлекать внимание соответствующих контролирующих органов к своей деятельности».
Уголовное преследование в «деле издателей» выросло из кампании против книги «Лето в пионерском галстуке», именно Popcorn Books выпустило роман еще в 2021 году. Книгу сняли с продажи, когда Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, а движение ЛГБТ признали экстремистским и запретили. Однако следствие посчитало, что Popcorn Books организовали сбыт запрещенной литературы.
В апреле 2026-го с обысками пришли и в «Эксмо». На допрос попал гендиректор издательства Евгений Капьев. Его в итоге отпустили в статусе свидетеля. После в ходе оглашения протоколов выяснилось, что показания на Капьева давал лично глава Popcorn Books Протопопов.