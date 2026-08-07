Спартакиада народов России откроется 8 августа в Екатеринбурге

Свердловская область станет главной площадкой проведения Спартакиады народов России. Церемония открытия соревнований состоится 8 августа, в День физкультурника, во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра спорта России Алексей Морозов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Заместитель министра спорта России Алексей Морозов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Как сообщил на пресс-конференции заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, Спартакиада станет одним из ключевых этапов подготовки и отбора спортсменов к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В программу соревнований вошли 44 вида спорта, включая самбо как национальный вид борьбы. Свердловская область примет соревнования по 21 дисциплине, сосредоточив у себя основную часть программы. Всего в турнире примут участие около 13 тыс. спортсменов и тренеров.

По словам господина Морозова, программа Спартакиады сформирована с учетом олимпийской программы Игр в Лос-Анджелесе. Победители соревнований получат денежные выплаты: за первое место предусмотрено 500 тыс. руб., за второе — 300 тыс. руб., за третье — 200 тыс. руб. Аналогичные меры поддержки предусмотрены и для тренеров.

Организаторы отметили, что Спартакиада является не только соревнованием спортсменов, но и конкуренцией регионов. По итогам стартов будет сформирован общекомандный зачет, который позволит оценить эффективность системы подготовки спортивного резерва в субъектах России. Итоговое награждение спортсменов и регионов пройдет в Красноярске.

Кристина Машенова