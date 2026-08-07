Премьер-министры стран ЕАЭС подписали три соглашения на заседании межправсовета

В киргизском городе-курорте Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль прошло заседание межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов (страна в этом году председательствует в органах союза) сообщил, что в 2025 году взаимный товарооборот стран «пятерки» составил $95 млрд, снизившись на 3,5%, но по итогам 2026 года ожидается возвращение роста показателя — он должен вырасти на 7,3%, до $102 млрд.

Для содействия этому премьеры подписали три соглашения.

Первое посвящено допуску брокеров и дилеров из ЕАЭС к участию в торгах на биржах стран союза. Речь идет о взаимном признании национальных лицензий профучастников и открытии им прямого доступа к торговле ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Еще одно соглашение обещает взаимное признание ученых званий в ЕАЭС, что должно расширить возможности для работы ученых и преподавателей в странах союза.

Наконец, третий подписанный документ — соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС. Пока наднациональных правил, регулирующих бурно развивающуюся торговлю через электронные магазины и маркетплейсы, в союзе нет. Это, как отметил председатель кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев, грозит общему рынку ЕАЭС появлением новых трансграничных барьеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маркетплейсам и брокерам раздвинули границы»