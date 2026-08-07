Российская армия атаковала три украинских судна с военным грузом в Черном море

Вооруженные силы России нанесли удар по трем украинским сухогрузам в Черном море, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, суда перевозили грузы военного назначения. Атака произошла вечером 6 августа и утром 7 августа. При ударе применялись беспилотники.

Накануне российское оборонное ведомство отчитывалось о поражении вечером 5 августа двух сухогрузов южнее и восточнее Одессы. Они также перевозили военные грузы, уточняли в Минобороны.