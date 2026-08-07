Прокуратура запросила бывшему директору Газманова девять лет лишения свободы

В суде в Москве прошли прения по уголовному делу бывшего директора Олега Газманова Дмитрия Царенко. Ему вменяют в вину хищение денег за концерты артиста. Ущерб оценивается на сумму около 15 млн руб. Сейчас господин Царенко отбывает четыре года по другому приговору за мошенничество. Гособвинение просило назначить ему девять лет в сложении с прошлым сроком. Сам фигурант вину не признает. Также сейчас на стадии предварительного следствия находится уголовное дело бывшего продюсера народного артиста.

В Хорошевском райсуде столицы прошли прения по уголовному делу Дмитрия Царенко. Ему вменяют в вину крупное и особо крупное мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего в деле 17 эпизодов.

Представитель прокуратуры заявил, что вина фигуранта полностью доказана, и просил назначить ему по сложению с предыдущим приговором девять лет колонии общего режима, штраф 200 тыс. руб., а также на четыре года запретить ему заниматься профессиональной деятельностью. Гражданский иск потерпевшего в размере суммы ущерба прокурор просил удовлетворить в полном объеме. Представитель потерпевшего Олега Газманова требования прокурора поддержал.

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