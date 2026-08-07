В Москве пройдет Международный форум обеспечения коллективной безопасности

В Москве 10–11 ноября в рамках председательства России в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет Международный форум обеспечения коллективной безопасности. Организаторами мероприятия выступают МИД России и фонд «Росконгресс» при поддержке правительства РФ. В рамках форума также предусмотрена деловая программа.

«В условиях трансформации глобальной системы безопасности востребованы скоординированные меры по надежной защите России и ее союзников от любых вызовов. Наша общая цель — не только достижение технологического лидерства ОДКБ, но и укрепление позиций организации в Евразии. Предстоящий в Москве форум станет важным инструментом для достижения этой цели: он не только объединит экспертов для решения глобальных задач безопасности, но и откроет новые горизонты для деловых контактов и совместных проектов в условиях формирования многополярного мира»,— подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков (его комментарий поступил в редакцию “Ъ”).

На пленарных заседаниях будут затронуты актуальные вопросы безопасности в Евразии в эпоху глобальных вызовов и многополярного мира:

Мозаика безопасности в Евразии: пространство для диалога и возможности для единой архитектуры;

Глобальные вызовы XXI века и трансформация механизмов коллективной безопасности;

Коллективная безопасность в многополярном мире.

В рамках форума также состоится выставка продукции и технологий в сфере обеспечения коллективной безопасности.

В начале июля Санкт-Петербург принял Координационный совет ОДКБ по чрезвычайным ситуациям.

Елена Черненко