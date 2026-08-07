Вратарь Матвей Сафонов может покинуть ПСЖ следующим летом

Футбольный клуб ПСЖ следующим летом может расстаться с одним из вратарей — россиянином Матвеем Сафоновым или французом Люкой Шевалье. Об этом сообщает газета L'Equipe.

По информации источника, ПСЖ близок к подписанию контракта с японским голкипером Дзионом Судзуки. В случае удачной сделки вратаря отправят в аренду в итальянский «Ювентус» для получения игровой практики. Через год его планируют вернуть в состав ПСЖ.

Уход одного из вратарей будет зависеть от хода конкуренции в грядущем сезоне. Контракты Шевалье и Сафонова рассчитаны до 2029 и 2030 годов соответственно. Прошлый сезон в качестве первого номера начинал француз, однако после полученной в ноябре травмы лодыжки он выпал из стартового состава. Отмечается, что Шевалье сообщил руководству о намерении вернуть статус основного вратаря.

Летом 2024 года Матвей Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» за €20 млн. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Франции и дважды выиграл Лигу чемпионов.

Арнольд Кабанов