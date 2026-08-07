Суд отклонил жалобу «Яблока» на отказ в регистрации на выборах в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге отклонил иск партии «Яблоко», которая оспорила решение городского избиркома об отказе в регистрации списка кандидатов на выборах депутатов заксобрания. Партия намерена подать апелляцию на решение суда, заявили в ее пресс-службе.

Отказ связан с доверенностью, выданной финансовому уполномоченному «Яблока», который подписал первый финансовый отчет партии. Городской избирком счел, что у него не было необходимых полномочий для этого. Петербургское отделение партии заявило, что ошибка носит технический характер и возникла со стороны нотариуса.

Кроме того, партия узнала об ошибке 20 июля, тогда как исправить ее можно было до 18 июля. «Петербургская избирательная комиссия намеренно затянула с извещением и не позволила "Яблоку" что-либо предпринять. Другим избирательным объединениям было разрешено вносить изменения», — указано в сообщении.

Центральная избирательная комиссия признала решение нижестоящей инстанции законным. ЦИК отказался восстановить партию на выборах в городское заксобрание.