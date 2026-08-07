Гулявшей голой по Москве экс-участнице «Дома-2» назначили домашний арест
Солнцевский суд Москвы отправил под домашний арест 22-летнюю блогершу, бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Брагину по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (п. «б», ч. 3, ст. 242 УК). Заседание, как следует из карточки суда, проходило в закрытом режиме.
Анастасия Брагина
Фото: @anastasia_braginaa
«Я пыталась доказать всем, что — смотрите, я свободна! <...> И я не думала, что так выльется. <...> Я благодарю всю эту ситуацию, всех сотрудников полиции, которые были со мной все это время, и берегли меня <...> Я хочу, чтобы это все закончилось хорошо, и я все-таки встретила мужчину, и были детки», — сказала РЕН ТВ девушка после заседания суда.
Днем 19 июля Анастасия Брагина появилась полностью в обнаженном виде на Волоколамском шоссе. Прогулку она снимала на видео и выкладывала материалы в соцсети. В тот же день ее задержали, а через два дня арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).
3 августа у Анастасии Брагиной истек срок административного ареста, но на выходе из спецприемника ее снова задержали. Девушка вела несколько Telegram-каналов, некоторые из которых были приватные. Их общая аудитория составляла 36 тыс. подписчиков. В одном из них сотрудники полиции нашли видеоролик, который, согласно проведенной экспертизе, был квалифицирован как порнографический контент.
Анастасия Брагина стала третьей публичной персоной с начала лета, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении порнографии в закрытых Telegram-каналах (ст. 242 УК). 31 июля Мещанский суд по этой статье назначил три года условно и штраф в 4,8 млн руб. блогерше Софье Вершининой (известна как Соня Мармеладова). В июне дело по аналогичной статье возбудили в отношении блогера Дианы Шурыгиной. Расследование по ее делу продолжается, девушка содержится в СИЗО-6 «Печатники».
В июле 2026 года Троицкий суд Москвы перевел Диану Шурыгину в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, где она находилась с мая 2026 года по обвинению в изготовлении и распространении порнографии. Ей грозит от двух до шести лет лишения свободы по вменяемой статье.
Суд назначил домашний арест Диане Шурыгиной в мае 2026 года, срок содержания был установлен до 19 июля того же года. До этого, в июне 2026 года, в квартире блогера проходили обыски по уголовному делу об изготовлении и распространении порнографических материалов.
Также по делу Дианы Шурыгиной в июне 2026 года Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест актрису Анастасию Овсянникову (Настя Холод) и продюсера Людвига Кричкера, обвиняемых в незаконной съемке и обороте порнографии. По информации РЕН ТВ, Анастасия Овсянникова снималась в откровенных роликах совместно с Дианой Шурыгиной.