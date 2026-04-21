Суд взыскал с участников схемы при закупках для белгородской больницы 66 млн

В Белгородской области суд удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании с заведующей облбольницы и владельца местной компании в доход государства 66 млн руб., полученных незаконным путем. Средства были изъяты у участников коррупционной схемы, связанной с закупками медицинских изделий. Об этом сообщили в прокуратуре.

Проверка ведомства показала, что заведующая клинико-диагностической лабораторией областной больницы систематически предоставляла учредителю коммерческой фирмы необоснованные преимущества при проведении закупок. В рамках этой схемы были заключены 41 контракт и 13 договоров на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения.

В результате на счета компании было перечислено свыше 66 млн руб. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать эти средства в доход государства, так как они были получены коррупционным путем.

Постановление суда вступило в законную силу. Заведующая лабораторией привлечена к уголовной ответственности, добавили в прокуратуре.

В июле 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородский областной суд оставил в силе приговор Октябрьского райсуда, который признал 50-летнюю бывшую заведующую клинико-диагностической лабораторией областной клинической больницы Святителя Иоасафа Людмилу Стаценко виновной в подкупе работника контрактной службы и назначил ей три года лишения свободы условно и штраф в 1,25 млн руб.

Согласно картотеке суда, в схеме также участвовал гендиректор местного ООО «Белинвест» Артем Новокрещенов.

По данным «Ъ-Черноземье», за время сотрудничества с больницей коммерческая фирма оплатила трехдневное проживание Стаценко в столичном отеле Hampton by Hilton за 56 тыс. руб., а также приобрела для нее билеты на концерт, Apple Watch, смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, холодильник Winia, сейф Aiko, а также мебель, подушки и матрас с постельными принадлежностями из «Асконы» и четыре литых диска с зимними шинами для автомобиля. Глава компании в 2021 году подарил заведующей Apple IPhone 12 Pro Max, а в 2022-ом отплатил для нее и ее супруга путевку в Египет стоимостью 286,55 тыс. руб.

Егор Якимов