Хавбек поколения выбрал Каталонию

Один из лучших полузащитников мира испанец Родри, на которого претендовали два соперничающих испанских гранда, мадридский «Реал» и «Барселона», сделал выбор относительно своего будущего. 30-летний хавбек уведомил обратившийся к нему раньше столичный клуб, что намерен продолжить карьеру в каталонском. Пока непонятно, насколько трансфер обладателя «Золотого мяча» 2024 года и самого ценного игрока последнего чемпионата мира близок к завершению. «Барселона» и «Манчестер Сити», которому принадлежит игрок, довольно существенно расходятся в оценке стоимости перехода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родри

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Родри

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

О том, что испанский футболист «Манчестер Сити» Родри, один из лучших полузащитников своей эпохи, принял решение о пути развития своей карьеры, сообщил его агент Пабло Банкеро. Игрок дал согласие на переход в «Барселону» и уведомил об этом «Реал». Мадридский клуб пришел за игроком раньше, но, кажется, проявил недостаточную настойчивость. Каталонский вступил в переговоры значительно позже и увел хавбека у самого принципиального своего противника.

Убедить Родри, по данным испанских ресурсов, смогли беседы с партнерами по сборной Испании, которых в «Барселоне» много. По информации Diario Sport, решающим стал телефонный разговор с главным тренером клуба Ханси Фликом.

А если верить журналисту Мигелю Бласкесу, к вербовке подключился и Пеп Гвардиола — легендарная для «Барселоны» фигура и, вероятно, важнейший наставник в карьере Родри.

Прежде чем взять паузу в тренерской карьере, Гвардиола десять сезонов возглавлял «Манчестер Сити».

В настоящее время трансфер, видимо, все-таки далек от завершения. «Барселона» и «Манчестер Сити» пока не могут достичь договоренности о стоимости игрока. По данным As, каталонцы предложили за переход фиксированную сумму около €50 млн и еще €10 млн в качестве бонусов. Английский клуб, как сообщает газета, просит €65 млн сразу. The Athletic пишет, что позиция «Сити» еще жестче и он рассчитывает на компенсацию не менее €80 млн.

Так или иначе, новость это чрезвычайно заметная. Прежде всего из-за калибра игрока. Родри, представляющий «Манчестер Сити» с 2019 года, добился редкого признания для игроков его позиции — опорников, хавбеков оборонительного плана. Восхищение вызывало влияние Родри на игру: здорово разрушает атаки оппонентов, эффективно прессингует и возвращает мячи сразу после потерь, безупречно сканирует пространство, исключительно точно пасует.

С «Манчестер Сити» Родри выиграл все возможные титулы, а в сезоне-2022/23 завоевал требл: чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов. В финале престижнейшего еврокубка испанец забил единственный мяч. Со сборной Испании, в которой Родри со временем стал капитаном, он тоже победил везде: и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира, и в Лиге наций. Как в клубе, так и в национальной команде Родри признавали ценнейшим элементом. В 2024 году он, вопреки устоявшейся практике вручать «Золотой мяч» нападающим или атакующим полузащитникам, был признан лучшим футболистом мира. На победных для испанцев Евро-2024 и чемпионате мира-2026 он забирал приз лучшему игроку турнира.

До прошедшего этим летом североамериканского мирового первенства существовали сомнения насчет тонуса Родри. Смущать могли возраст (игроку 30 лет) и история травм, в которой было и одно крайне серьезное повреждение: осенью 2024 года полузащитник порвал крестообразные связки и «Золотой мяч» получал на костылях. После мирового первенства эти сомнения практически рассеялись.

Роман Левищев