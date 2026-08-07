Трамп заявил о риске стать последним президентом-республиканцем

Президент США Дональд Трамп считает, что он может стать «последним президентом-республиканцем», если контроль над верхней палатой перейдет к Демократической партии. Об этом он сказал в интервью Punchbowl News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Если они (демократы.— “Ъ”) пройдут, то я, может, буду последним президентом-республиканцем. Если сенат не поумнеет, я могу быть последним президентом-республиканцем. Это громкое заявление»,— прокомментировал американский президент перспективы промежуточных выборов. Они запланированы на 3 ноября.

В Палате представителей у Республиканской партии 218 из 435 мест, то есть демократам надо получить еще четыре места, чтобы получить контроль. В Сенате у республиканцев 53 из 100 мест. Для контроля над палатой Демократической партии нужно еще четыре места. Дональд Трамп уже допускал, что Республиканская партия может потерять контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов.