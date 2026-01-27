Трамп допустил поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгрессе

Республиканская партия может потерять контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, допустил президент США Дональд Трамп. Выборы пройдут 3 ноября. По оценкам журнала Fortune, вероятность того, что республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей, составляет 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«По статистике, когда президент побеждает, они (республиканцы — “Ъ”) проигрывают промежуточные выборы»,— сказал господин Трамп в эфире радиостанции WABC. С 1946 года состоялось 20 промежуточных выборов. На 18 из них партия президента потеряла контроль над Палатой представителей, пишет Fortune.

В Палате представителей у Республиканской партии 219 из 435 мест, то есть демократам надо получить еще три места, чтобы получить контроль. В Сенате у республиканцев 53 из 100 мест. Для контроля над палатой Демпартии нужно еще четыре места.

Подробнее о предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Республиканцы пошли по переделу».