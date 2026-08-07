Китайская Sealegend запустит контейнерную линию в Европу через Севморпуть

Китайская судоходная компания Sealegend Shipping планирует запустить в 2026 году первый регулярный контейнерный маршрут между Китаем и Европой через Северный морской путь. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев корпоративному изданию «Страна Росатом».

Госкорпорация выступает инфраструктурным оператором и, по словам господина Лихачева, выдала разрешения на проход семи судов через Северный морской путь. Китайская сторона заявила о намерении выполнить восемь рейсов с использованием флота из семи малых и средних контейнеровозов. Регулярное сообщение может начаться в августе-октябре, если позволит ледовая обстановка.

Грузопоток по СМП составил 14,5 млн т. по итогам января-мая 2026 года, что на 13% больше показателя 2025-го. В бюджете на 2026–2028 годы на реализацию федерального проекта «Развитие Большого Северного морского пути» заложено примерно 138 млрд руб.