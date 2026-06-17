Грузопоток по Севморпути за пять месяцев вырос на 13%

По итогам первых пяти месяцев 2026 года грузопоток по Северному морскому пути (СМП) составил 14,5 млн т. В годовом выражении он вырос на 13%. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на итоговом заседании коллегии по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Северный морской путь — судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Его протяженность составляет около 5,6 тыс. км.

По словам министра, в 2025 году по СМП перевезено 37 млн т грузов. Был установлен рекорд транзитных перевозок — 3,2 млн т. За 10 лет грузопоток вырос почти в 10 раз, отметил господин Чекунков.

Глава Минвостокразвития напомнил, что уже построены два атомных ледокола и шесть судов аварийно-спасательного флота. Также были модернизированы два судна гидрографического флота, запущены четыре спутника. «Мы продолжим реализацию плана уже в увязке с комплексным проектом развития Трансарктического транспортного коридора, который будет утвержден в этом году»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

В бюджете на 2026–2028 годы на реализацию федерального проекта «Развитие Большого Северного морского пути» заложено почти 138 млрд руб. Основные инфраструктурные мероприятия по развитию СМП запланированы на 2025–2026 годы, в том числе начало строительства глубоководных портов и модернизация узлов. К 2030 году ожидается завершение строительства значительной части новых судов. По планам Минтранса, к 2035 году число российских атомных ледоколов в акватории СМП должно вырасти до 18 судов.

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