Грузопоток по Севморпути за пять месяцев вырос на 13%
По итогам первых пяти месяцев 2026 года грузопоток по Северному морскому пути (СМП) составил 14,5 млн т. В годовом выражении он вырос на 13%. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на итоговом заседании коллегии по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Северный морской путь — судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Его протяженность составляет около 5,6 тыс. км.
По словам министра, в 2025 году по СМП перевезено 37 млн т грузов. Был установлен рекорд транзитных перевозок — 3,2 млн т. За 10 лет грузопоток вырос почти в 10 раз, отметил господин Чекунков.
Глава Минвостокразвития напомнил, что уже построены два атомных ледокола и шесть судов аварийно-спасательного флота. Также были модернизированы два судна гидрографического флота, запущены четыре спутника. «Мы продолжим реализацию плана уже в увязке с комплексным проектом развития Трансарктического транспортного коридора, который будет утвержден в этом году»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).
В бюджете на 2026–2028 годы на реализацию федерального проекта «Развитие Большого Северного морского пути» заложено почти 138 млрд руб. Основные инфраструктурные мероприятия по развитию СМП запланированы на 2025–2026 годы, в том числе начало строительства глубоководных портов и модернизация узлов. К 2030 году ожидается завершение строительства значительной части новых судов. По планам Минтранса, к 2035 году число российских атомных ледоколов в акватории СМП должно вырасти до 18 судов.
Подробности — в материале «Ъ» «Из традиционного — в большой».
Увеличение грузопотока по Северному морскому пути является частью государственной стратегии развития Арктической зоны России, которой занимается Минвостокразвития. Правительство РФ утвердило план развития СМП до 2035 года с финансированием в 1,79 трлн рублей. Этот план предусматривает увеличение грузопотока до 220 млн тонн к 2035 году и ожидает принести более 13,2 трлн рублей налоговых поступлений и 31,5 трлн рублей добавленной стоимости в экономику России. В прошлом году объем перевозок по СМП составил 37,9 млн тонн, большая часть которых пришлась на сжиженный природный газ и нефть. Прогнозируется, что сырьевой сектор будет составлять основу экономической загрузки Севморпути в ближайшие 10–15 лет.
Развитие СМП стимулируется не только внутренними потребностями, но и внешнеполитической ситуацией, включая эскалацию на Ближнем Востоке и трудности с традиционными морскими путями, что делает Севморпуть привлекательной альтернативой. Например, путь из Мурманска в Шанхай через СМП занимает 28 дней по сравнению с 45 днями через Суэцкий канал. Однако существует проблема нехватки флота ледового класса, что может стать долгосрочной проблемой. Этот дефицит оценивается в 53% на текущий год и может вырасти до 55% к 2030 году.