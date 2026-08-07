Чемпион Свердловской области по рукопашному бою Галишев погиб в ДТП

Чемпион Свердловской области по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта Никита Галишев погиб в ДТП. Об этом сообщили в региональной федерации рукопашного боя. Всего в аварии на 10-м км трассы Екатеринбург—Тюмень на обходе Белоярского погибли пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

«Президиум региональной общественной организации "Федерация рукопашного боя Свердловской области" выражает искренние слова соболезнования родным и близким Никиты Галишева. Сегодня в страшном ДТП погиб человек, в котором удивительным образом сочетались железная воля спортсмена, мужество воина и безграничная отцовская любовь»,— говорится в сообщении.

По данным федерации, он также был участником боевых действий в СКР и СВО. У мужчины остались жена и маленькая дочь.

ДТП произошло утром 7 августа. Согласно предварительной информации, 52-летний водитель Renault Duster выехал на встречную полосу в зоне, где обгон запрещен знаком, и столкнулся со встречным Chevrolet Lanos. В результате аварии водитель Renault скончался на месте. В Chevrolet произошло возгорание, погибли четыре человека.

Полина Бабинцева