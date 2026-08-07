Пять человек погибли в ДТП с возгоранием машины на трассе Екатеринбург—Тюмень

В Белоярском районе Свердловской области на 10-м километре трассы Екатеринбург—Тюмень на обходе Белоярского в результате ДТП погибли пять человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел утром около 08:30.

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Согласно предварительной информации, 52-летний водитель Renault Duster выехал на встречную полосу в зоне, где обгон запрещен знаком, и столкнулся со встречным Chevrolet Lanos. В результате аварии водитель Renault скончался на месте. В Chevrolet произошло возгорание, погибли четыре человека. Личности погибших устанавливаются.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, назначено расследование. Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку.

Ирина Пичурина