В «Москва-Сити» закрыли девять нелегальных криптообменников

По данным “Ъ”, оперативные мероприятия в деловом центре «Москва-Сити» прошли в рамках сразу двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Одно расследуется УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, а другое — УМВД по городскому округу Королев (Московская область). Именно туда поступило несколько заявлений от потерпевших, ставших жертвами телефонных мошенников. По предварительным данным силовиков, их общее число в итоге может исчисляться не одной сотней.

Следы привели оперативников в компанию Donald-Capital и еще восемь нелегальных криптообменников, обосновавшихся в башне «Федерация». В большинстве из них правоохранителям открывать двери отказались, и им пришлось вызывать спецназ, использовавший специнструменты. В ходе спецоперации были задержаны более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты. Среди них оказались и курьеры, получавшие от обманутых граждан наличные и передававшие их в криптообменники. На работу все фигуранты были наняты из различных российских регионов, как правило, дистанционно. С их помощью украинские колл-центры выводили похищенные у россиян телефонными мошенниками деньги, используя их как в личных целях, так и для финансирования ВСУ, а также, по предварительным данным, агентов украинских спецслужб, совершавших в России преступления террористической направленности.

Действовали злоумышленники по стандартной схеме — представляясь сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга, они требовали от потерпевших строго следовать их указаниям и пошагово выполнять инструкции. По утверждениям мошенников, только так те могли обезопасить свои средства и предотвратить их перевод для финансирования украинских силовиков. Как установило следствие, «не осознававшими характер своих действий» потерпевшими оказались граждане в возрасте от 18 до 70 лет.

Подробнее — в материале «ФСБ сократила дистанцию с мошенниками».