Судья отказался рассматривать дело католикоса всех армян
Судья Акоп Манукян, рассматривавший дело против Католикоса всех армян Гарегина II, взял самоотвод (отказ от участия в процессе). Об этом журналистам сообщил адвокат Ара Зограбян.
Католикос всех армян Гарегин II (в центре)
Фото: Александр Патрин / ТАСС
«Приветствую шаг судьи, не пожелавшего стать частью позорного процесса»,— сказал господин Зограбян (цитата по News.am). Заседание прошло в закрытом режиме и завершилось через 20 минут. Дело передадут на рассмотрение другому судье.
Католикоса всех армян обвиняют в том, что он использовал служебное положение, чтобы помешать исполнению судебного акта, связанного с бывшим главой Масиацотнской епархии Арманом Сарояном. Помимо Гарегина II, обвиняемыми по делу проходят еще шесть членов Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви.
Конфликт высшего руководства ААЦ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном начался в 2020 году из-за боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Духовенство поддержало оппозицию, которая обвиняла премьер-министра в потере контроля над Карабахом. Гарегин II призывал главу правительства уйти в отставку «во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов».
В Армении Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II, запретив ему покидать страну, о чём 14 февраля 2026 года сообщил адвокат Ара Зограбян. Это произошло из-за разбирательств с бывшим главой Масиацотнской епархии Арманом Сарояном, которого католикос отстранил от должности и лишил сана, что суд впоследствии признал препятствованием исполнению судебного акта.
Конфликт между высшим руководством Армянской апостольской церкви и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обострился ещё в 2020 году во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, когда духовенство поддержало оппозицию, обвинившую премьер-министра в потере контроля над Карабахом. Гарегин II призывал Никола Пашиняна уйти в отставку, а премьер, в свою очередь, обвинял Гарегина II в нарушении обета безбрачия и требовал его отставки, предлагая изменить процедуру избрания католикоса.
На фоне этого противостояния осенью 2025 года в Армении были задержаны и обвинены в различных преступлениях, таких как хулиганство, препятствование предвыборной агитации и принуждение к участию в митингах, родственники католикоса: его брат Геворг Нерсисян и племянники Амбарцум Нерсисян и епископ Мкртич Прошян.