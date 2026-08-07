Судья отказался рассматривать дело католикоса всех армян

Судья Акоп Манукян, рассматривавший дело против Католикоса всех армян Гарегина II, взял самоотвод (отказ от участия в процессе). Об этом журналистам сообщил адвокат Ара Зограбян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Католикос всех армян Гарегин II (в центре)

Фото: Александр Патрин / ТАСС Католикос всех армян Гарегин II (в центре)

Фото: Александр Патрин / ТАСС

«Приветствую шаг судьи, не пожелавшего стать частью позорного процесса»,— сказал господин Зограбян (цитата по News.am). Заседание прошло в закрытом режиме и завершилось через 20 минут. Дело передадут на рассмотрение другому судье.

Католикоса всех армян обвиняют в том, что он использовал служебное положение, чтобы помешать исполнению судебного акта, связанного с бывшим главой Масиацотнской епархии Арманом Сарояном. Помимо Гарегина II, обвиняемыми по делу проходят еще шесть членов Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви.

Конфликт высшего руководства ААЦ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном начался в 2020 году из-за боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Духовенство поддержало оппозицию, которая обвиняла премьер-министра в потере контроля над Карабахом. Гарегин II призывал главу правительства уйти в отставку «во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов».