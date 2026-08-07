Сообщника Тимура Иванова будут заочно судить по делу о растрате 216 млн рублей

До суда дошло дело гражданина Германии Феликса Нойберга, узнал “Ъ”. Предполагаемого сообщника бывшего замминистра обороны Тимура Иванова будут судить заочно. Бизнесмену вменяют растрату 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также легализацию похищенного.

Сам господин Иванов по делу о паромах, а также выводе 3,9 млрд из банка «Интеркоммерц» уже имеет 13-летний срок со штрафом в 100 млн руб., который 1 июля 2025 года назначил ему Мосгорсуд. Первый апелляционный суд 9 сентября того же года признал его законным. Однако судебный акт был обжалован в кассации — жалобу осужденного Верховный суд рассмотрит 3 сентября. Вместе с ним приговор оспаривает осужденный на 12 лет и 6 месяцев со штрафом в 25 млн руб. бывший подчиненный господина Иванова, экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов.

Тимур Иванов стал последним, кого привлекли к уголовной ответственности по этому делу. Первоначально оно было возбуждено еще в 2016 году в отношении бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и ряда лиц по факту хищения 3,9 млрд руб. По данным следствия, соучастники списали на счета подконтрольных им и неким «не установленным следствием лицам» и компаниям €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Позже в деле появился еще один эпизод хищения более 200 млн руб. при закупке в 2015 году двух паромов для Керченской переправы по завышенной цене.

Подробнее — в материале «Ъ» «За крымскую переправу осудят немца»