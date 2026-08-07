Сообщника Тимура Иванова будут заочно судить по делу о растрате 216 млн рублей
До суда дошло дело гражданина Германии Феликса Нойберга, узнал “Ъ”. Предполагаемого сообщника бывшего замминистра обороны Тимура Иванова будут судить заочно. Бизнесмену вменяют растрату 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также легализацию похищенного.
Сам господин Иванов по делу о паромах, а также выводе 3,9 млрд из банка «Интеркоммерц» уже имеет 13-летний срок со штрафом в 100 млн руб., который 1 июля 2025 года назначил ему Мосгорсуд. Первый апелляционный суд 9 сентября того же года признал его законным. Однако судебный акт был обжалован в кассации — жалобу осужденного Верховный суд рассмотрит 3 сентября. Вместе с ним приговор оспаривает осужденный на 12 лет и 6 месяцев со штрафом в 25 млн руб. бывший подчиненный господина Иванова, экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов.
Тимур Иванов стал последним, кого привлекли к уголовной ответственности по этому делу. Первоначально оно было возбуждено еще в 2016 году в отношении бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и ряда лиц по факту хищения 3,9 млрд руб. По данным следствия, соучастники списали на счета подконтрольных им и неким «не установленным следствием лицам» и компаниям €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Позже в деле появился еще один эпизод хищения более 200 млн руб. при закупке в 2015 году двух паромов для Керченской переправы по завышенной цене.
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В рамках дела о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц» изначально, в 2016 году, было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления банка Александра Бугаевского и ряда других лиц. В числе фигурантов также оказался гендиректор гонконгской компании Tourinvest Services Limited, гражданин Германии Феликс Нойберг, и бывший глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.
В 2019 году Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Феликса Нойберга и Антона Филатова, что позволило Нойбергу покинуть Россию и уехать в Германию. Антон Филатов оставался под подпиской о невыезде в России более пяти лет, а в 2025 году был заключен в СИЗО после служебной командировки в Китай, которая была расценена следствием как нарушение меры пресечения.
В сентябре 2025 года Первый апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Тимуру Иванову из-за того, что Антону Филатову потребовался новый адвокат. Он расторг соглашение со своим защитником, так как тот работал в одном бюро с адвокатом, представлявшим Феликса Нойберга, и это привело к конфликту интересов, поскольку следствие использовало показания Нойберга против Филатова.