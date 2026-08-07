За крымскую переправу осудят немца

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло дело гражданина Германии Феликса Нойберга. Предполагаемого сообщника бывшего замминистра обороны Тимура Иванова будут судить заочно. Бизнесмену вменяют растрату 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также легализацию похищенного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сам господин Иванов по делу о паромах, а также выводе 3,9 млрд из банка «Интеркоммерц» уже имеет 13-летний срок со штрафом в 100 млн руб., который 1 июля 2025 года назначил ему Мосгорсуд. Первый апелляционный суд 9 сентября того же года признал его законным. Однако судебный акт был обжалован в кассации — жалобу осужденного Верховный суд рассмотрит 3 сентября. Вместе с ним приговор оспаривает осужденный на 12 лет и 6 месяцев со штрафом в 25 млн руб. бывший подчиненный господина Иванова, экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов.

Тимур Иванов стал последним, кого привлекли к уголовной ответственности по этому делу.

Первоначально оно было возбуждено еще в 2016 году в отношении бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и ряда лиц по факту хищения 3,9 млрд руб. По данным следствия, соучастники списали на счета подконтрольных им и неким «не установленным следствием лицам» и компаниям €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Позже в деле появился еще один эпизод хищения более 200 млн руб. при закупке в 2015 году двух паромов для Керченской переправы по завышенной цене.

Фигурантами этого расследования стали несколько человек, в том числе Александр Бугаевский, запрос о выдаче которого Чехия отклонила в 2019 году, заместитель начальника кредитного департамента банка Алексей Резван, заочно арестованный в 2017 году и уехавший, по некоторым данным, в Австрию, а также гендиректор гонконгской компании Tourinvest Services Limited гражданин Германии Феликс Нойберг. Последний должен был предстать перед судом вместе с Антоном Филатовым еще в 2019 году, но Генпрокуратура тогда не утвердила обвинительное заключение, находившийся под домашним арестом господин Нойберг оказался на свободе и уехал на родину в Германию, которая также его не выдала.

Поэтому его и решили судить — теперь уже в Хамовническом райсуде — заочно, вменив эпизод растраты 216,6 млн руб. при закупке паромов и легализацию похищенного (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В деле речь идет о приобретении в Греции в апреле—октябре 2015 года с помощью офшорной компании Tourinvest Services Limited двух паромов для Керченской переправы Maria Eleni и Agios Lavrentios общей стоимостью €12,4 млн в обход санкций.

Сделка была поручена подведомственному Минобороны ООО «Оборонлогистика», деятельность которого в то время курировал господин Иванов, являвшийся руководителем АО «Оборонстрой».

В ГСУ СКР полагают, что эта сделка причинила государству ущерб на сумму 216,6 млн руб., так как на покупку судов было израсходовано 685,2 млн руб., тогда как АО «Оборонстрой» было выделено 901,8 млн руб. Разницу соучастники похитили, впоследствии легализовав 216,6 млн руб. По данным следствия, похищенные средства были переведены на счета подконтрольных фигурантам коммерческих организаций под видом оплаты консалтинговых и консультационных услуг, продажи иностранной валюты, а также возврата средств по договору займа.

Мария Локотецкая