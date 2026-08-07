«Казмунайгаз»: у Казахстана нет альтернативы КТК

Казахстан не располагает альтернативами Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) для транспортировки нефти, заявил глава национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» (КМГ) Асхат Хасенов. Однако, по его словам, страна будет искать другие варианты.

Господин Хасенов объяснил, что никакой другой объект несопоставим с КТК «по экономике, по объемам». Он добавил, что сейчас компания увеличивает свой резервуарный парк, чтобы иметь больше вариантов при транспортировке нефти. Например, расширен объем резервуарного парка оператора магистрального нефтепровода Казахстана «Казтрансойл» (1,4 млн кубометров), а также задействованы хранилища НПЗ (250 тыс. т) и объектов подготовки нефти (215 тыс. т).

При этом компания не стремится просто создать крупные хранилища нефти, отметил Асхат Хасенов. КМГ, по его словам, ставит перед собой задачу обеспечить перераспределение потоков нефти между доступными маршрутами в случае возникновения ограничений.

Через инфраструктуру КТК Казахстан отправляет свыше 80% нефти на внешние рынки. Он соединяет месторождения нефти в Казахстане и России с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Украина возобновила атаки на инфраструктуру объекта в июле, из-за чего КТК неоднократно приостанавливал работу. Власти Казахстана называют длительную остановку маловероятной.