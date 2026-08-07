В Выборге продолжается фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Слоган фестиваля «Окно в Европу»: «Российское кино — прогноз на завтра», и если ориентироваться на фильмы, которыми он открылся, то у завтрашнего отечественного кино женское лицо. В следующих картинах программы маятник гендерного паритета должен качнуться в другую сторону, но в фокусе двух первых конкурсных фильмов, как и фильма открытия, оказались именно женщины, хотя один снят мужчиной.

«Без оглядки» Наталии Кончаловской, сценарий которого она написала в соавторстве с Анной Соболевской, только ленивый кинокритик на фестивале не сравнил с «Тельмой и Луизой» Ридли Скотта. И в картине «Лес» в путь тоже отправляются две героини, связанные поначалу довольно условным знакомством.

Подробности — в материале «Чем дальше влез».