В Выборге продолжается фестиваль российского кино «Окно в Европу»
Слоган фестиваля «Окно в Европу»: «Российское кино — прогноз на завтра», и если ориентироваться на фильмы, которыми он открылся, то у завтрашнего отечественного кино женское лицо. В следующих картинах программы маятник гендерного паритета должен качнуться в другую сторону, но в фокусе двух первых конкурсных фильмов, как и фильма открытия, оказались именно женщины, хотя один снят мужчиной.
«Без оглядки» Наталии Кончаловской, сценарий которого она написала в соавторстве с Анной Соболевской, только ленивый кинокритик на фестивале не сравнил с «Тельмой и Луизой» Ридли Скотта. И в картине «Лес» в путь тоже отправляются две героини, связанные поначалу довольно условным знакомством.
Подробности — в материале «Чем дальше влез».
В 2026 году 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» проводится с 4 по 9 августа в Выборге. В этом году в конкурсных и внеконкурсных программах будет показано около 100 игровых, документальных и анимационных фильмов. Программный директор фестиваля Андрей Апостолов отметил, что конкурс игрового кино получился «выдержанным в классических пропорциях», включив четыре дебюта, четыре жанровых фильма, пару картин с петербургским колоритом и якутского участника.
Среди дебютных фильмов 2026 года представлены «Семь дней счастья» Никиты Давыдова, «На краю детства» Владимира Захаренко и хоррор «Темные мысли» Влада Малахова. Также в конкурсе участвует криминальная комедия Наталии Кончаловской «Без оглядки», которая по синопсису напоминает «Тельму и Луизу» Ридли Скотта. Фильм «Лес» Гамлета Дульяна, экранизация романа Светланы Тюльбашевой, также включён в программу.
Жюри игрового конкурса 34-го фестиваля возглавляет режиссёр Павел Лунгин, в его состав входят киножурналист Ольга Белик, сценарист Савва Минаев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, режиссёр и оператор Сергей Мокрицкий, а также актриса Софья Лебедева.