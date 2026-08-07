Чем дальше влез

В Выборге продолжает работу фестиваль российского кино «Окно в Европу». Картины, открывшие конкурсные показы,— «Без оглядки» Наталии Кончаловской и «Лес» Гамлета Дульяна,— повествующие о коварности русских дорог, посмотрела Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Без оглядки» режиссера Наталии Кончаловской

Фото: «Леона» Кадр из фильма «Без оглядки» режиссера Наталии Кончаловской

Фото: «Леона»

Слоган фестиваля «Окно в Европу»: «Российское кино — прогноз на завтра», и если ориентироваться на фильмы, которыми он открылся, то у завтрашнего отечественного кино женское лицо. В следующих картинах программы маятник гендерного паритета должен качнуться в другую сторону, но в фокусе двух первых конкурсных фильмов, как и фильма открытия, оказались именно женщины, хотя один снят мужчиной.

«Без оглядки» Наталии Кончаловской, сценарий которого она написала в соавторстве с Анной Соболевской, только ленивый кинокритик на фестивале не сравнил с «Тельмой и Луизой» Ридли Скотта (1991). Здесь тоже речь идет о двух… вначале даже не подругах, а просто соседках, укативших куда глаза глядят от совершенного ими преступления. Правда, героини совсем юные: Соне (Дарья Алыпова) 23 года, а Жене (Анна Пересильд в оранжевом парике) и вовсе семнадцать. Поэтому кризис среднего возраста настигнет их еще не скоро, а пока их главные проблемы связаны с сепарацией от родителей.

Их преступление оказывается ненастоящим, а сам фильм — комедией положений, все персонажи которой ведут себя максимально глупо и нелепо, а в дурацкие ситуации попадают, потому что так захотелось сценаристкам.

Наблюдать за ними не весело, а скорее неловко, тем более что актеры разыгрывают все коллизии так, как будто режиссер дала им указание вести себя предельно неестественно. Тут не помогут ни бодрый монтаж, ни яркие костюмы — картина с первых же кадров буксует, как угнанная героинями тачка на размытой дождями грунтовке.

Русские дороги играют не последнюю роль и в «Лесе» Гамлета Дульяна — экранизации мистического триллера Светланы Тюльбашевой, опубликованного в 2024 году. Соавторами сценария здесь выступили сам режиссер и Ирина Кам.

Снова в путь отправляются две героини, связанные поначалу довольно условным знакомством: холодноватая замкнутая Вика (Карина Разумовская) и болтушка-хохотушка Лика (Лянка Грыу) всего лишь бывшие коллеги. Вторая пригласила первую махнуть в Карелию, чтобы спастись от московской жары. Сначала между двумя очень разными женщинами растет напряжение, но потом им придется начать доверять друг другу: съехав с дороги в лес, чтобы собрать морошки, они безнадежно заблудятся не только в пространстве, но и во времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Лес» режиссера Гамлета Дульяна

Фото: «Capella Film» Кадр из фильма «Лес» режиссера Гамлета Дульяна

Фото: «Capella Film»

Параллельно в фильме развивается вторая сюжетная линия. Странноватая семья — 15-летний Гриша (Никита Родионов), его бабушка (Екатерина Васильева), папа (Илья Лукашенко), тетя (Анжела Белянская) и дядя (Максим Меркулов) — заселяется в пустующий дом в деревне, население которой состоит из алкашей, пенсионеров, юных хулиганов и одной Гришиной ровесницы из Москвы (Василиса Червова), гостящей у бабушки. Все, кроме девочки, встречают новоприбывших настороженно, да и то, что собака чужаков по кличке Волк в первый же день загрызла пса старожилки-пенсионерки (Лора Коробских), не способствует налаживанию добрососедских отношений.

Картина начинается многообещающе, но с появлением Гришиной семьи начинает все больше и больше плутать, подобно Вике и Лике, то и дело сворачивая на ложные тропинки.

Если за пугающими приключениями двух москвичек в лесу следить поначалу интересно, то противостояние деревенских и вышедших из того же леса незваных гостей напоминает дурно разыгранную пьесу о беспросветности русской провинции, снятую с точки зрения презирающего все это замкадье горожанина.

Ход событий перемежается элементами чистого хоррора: вот показанные крупным планом черви пожирают брошенный в лесу труп, вот кому-то втыкают в глаз штопор, а вот привет франшизе «Пункт назначения», которого в первоисточнике не было. В финале зрителей поджидает поистине шьямалановский твист, а еще выход на тему лихих 90-х — десятилетия, подчинившего себе отечественный кинематограф, как злой лесной дух — неосторожных грибников. И если из леса все же можно выбраться, то стряхнуть этот морок у режиссеров и сценаристов все никак не получается.

Юлия Шагельман