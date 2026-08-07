Вышла биография рок-группы «Альянс»
Группа «Альянс», появившаяся в самом начале 1980-х, не только создала «хит на века» «На заре», но и внедрила в советский рок-ландшафт синти-поп, а позже создала эталонный этно-роковый альбом «Сделано в белом» (1992). Центральным персонажем книги Дениса Ступникова «Альянс. Авторизованная биография» стал вокалист «Альянса» Игорь Журавлев. При этом автору удалось показать «Альянс» как постоянно меняющийся организм с большим количеством важных фигур.
Существуют разные версии истории песни «На заре». В той, что изложена в книге Ступникова, решающую роль играет Олег Парастаев, музыкант, но прежде всего продюсер, который сформулировал идею песни. Ступников приводит следующий диалог между Парастаевым и Журавлевым: «Какую верхнюю ноту ты сможешь взять? — Си-бемоль.— В каком диапазоне сможешь спеть? — Две с половиной октавы.— А какую гласную тебе будет комфортно произносить? — Ну, "е".— Заметано. А такая фраза — "на заре" — для этого подойдет? — Вполне!»
Это был чисто продюсерский подход к творчеству, к тому же ныне покойный Парастаев был еще и ловким предпринимателем, снабжавшим «Альянс» инструментами последних моделей. Так в повествовании вместо привычной для рок-биографий пары «певец—гитарист» появляется пара «певец—продюсер». При этом Ступников не обходит вниманием ни вклад фактического создателя группы Сергея Володина, ни влияние звукорежиссера Игоря Замараева, певицы Инны Желанной и музыканта-этнографа Сергея Старостина.
Подробнее — в материале «Голоса ушли в печать».
В кризисные 1990-е годы, несмотря на зарубежные гастроли «Альянса» и группы Инны Желанной Farlanders, Игорь Журавлев столкнулся с личными кризисами, которые связывал с кризисом в России того времени. Он преодолел этот сложный период, став глубоко религиозным и политически осознанным человеком в 2010-е годы.
В 1986 году группа «Альянс» вступила в Московскую рок-лабораторию, где, по словам лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова, их модная «новая волна» заставила остальных смириться с существованием в тени этой группы. В ранний период существования группа играла синти-поп и «новую волну», отличавшуюся от привычного русского рока.
В 1992 году группа выпустила альбом «Сделано в белом», который стал экспериментом на стыке рока и фольклорной музыки. В записи этого альбома участвовали фольклористы Сергей Старостин и Сергей Клевенский, а также певица Инна Желанная, которая впервые появилась в составе «Альянса».