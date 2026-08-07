Вышла биография рок-группы «Альянс»

Группа «Альянс», появившаяся в самом начале 1980-х, не только создала «хит на века» «На заре», но и внедрила в советский рок-ландшафт синти-поп, а позже создала эталонный этно-роковый альбом «Сделано в белом» (1992). Центральным персонажем книги Дениса Ступникова «Альянс. Авторизованная биография» стал вокалист «Альянса» Игорь Журавлев. При этом автору удалось показать «Альянс» как постоянно меняющийся организм с большим количеством важных фигур.

Существуют разные версии истории песни «На заре». В той, что изложена в книге Ступникова, решающую роль играет Олег Парастаев, музыкант, но прежде всего продюсер, который сформулировал идею песни. Ступников приводит следующий диалог между Парастаевым и Журавлевым: «Какую верхнюю ноту ты сможешь взять? — Си-бемоль.— В каком диапазоне сможешь спеть? — Две с половиной октавы.— А какую гласную тебе будет комфортно произносить? — Ну, "е".— Заметано. А такая фраза — "на заре" — для этого подойдет? — Вполне!»

Это был чисто продюсерский подход к творчеству, к тому же ныне покойный Парастаев был еще и ловким предпринимателем, снабжавшим «Альянс» инструментами последних моделей. Так в повествовании вместо привычной для рок-биографий пары «певец—гитарист» появляется пара «певец—продюсер». При этом Ступников не обходит вниманием ни вклад фактического создателя группы Сергея Володина, ни влияние звукорежиссера Игоря Замараева, певицы Инны Желанной и музыканта-этнографа Сергея Старостина.

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