«Яблоко» сообщило о подготовке иска после заявлений главы «Родины»

Партия «Яблоко» готовит иск о защите деловой репутации после заявлений председателя партии «Родина» Алексея Журавлева у здания Верховного суда. Об этом сообщила пресс-служба «Яблока» в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Выступление содержит клеветнические высказывания в адрес партии «Яблоко». Сегодня в суд будет подано исковое заявление о защите деловой репутации партии»,— сообщила пресс-служба. В публикации уточнили, что партия пока не получила исковое заявление господина Журавлева о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму. «Позиция партии по существу заявленных требований будет озвучена после ознакомления с иском»,— добавили в «Яблоке».

Сегодня господин Журавлев сообщил, что его партия подала в Верховный суд иск о снятии «Яблока» с выборов. В комментарии журналистам у здания судебной инстанции он назвал партию «национальным предателем» и заявил, что ее представители «работают на Запад». Алексей Журавлев уточнил «Ъ», что иск против «Яблока» был подан из-за использования рекламы в запрещенных соцсетях, а также высказываний экстремистского характера.