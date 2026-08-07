«Яблоко» требуют снять с выборов за экстремизм и нарушение авторских прав

Партия «Родина» подала в Верховный суд России (ВС) иск с требованием снять «Яблоко» с выборов в Госдуму. Основанием для иска является, по мнению истца, использование рекламы в запрещенных соцсетях, а также высказывания экстремистского характера. Об этом «Ъ» сообщил лидер «родинцев», депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Призыв к капитуляции — остановим там все сегодня — это призыв к тому, чтобы наши конституционные территории остались под врагом. Это что — это отторжение территории называется»,— пояснил «Ъ» депутат. Кроме того, «Родина» ссылается на нарушение авторских прав при использовании песен и текстов.

«Ждем иска»,— прокомментировал ситуацию председатель «Яблока» Николай Рыбаков.

«Яблоко» является одной из 11 партий, чьи списки зарегистрированы на выборах в Госдуму. В последние дни партия подверглась критике со стороны различных политических сил. В частности, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов 5 августа призвал Минюст и Генеральную прокуратуру внимательно изучить деятельность «яблочников» на предмет «предательства интересов страны».

Анастасия Корня