Иран добивается отмены санкций в обмен на открытие Ормузского пролива
Власти Ирана готовы обеспечить свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, заблокированный с начала войны. Взамен Тегеран требует снять с его экономики американские санкции. Не исключено, что такая увязка будет элементом более стабильного соглашения, переговоры по которому, как ожидается, должны начаться после заключения временной, 60-дневной сделки о работе Ормуза.
Переговоры по Ормузу, которые технически ведутся только между Ираном и Оманом, «привели к взаимопониманию по нескольким маршрутам входа и выхода из Ормузского пролива таким образом, чтобы обеспечить безопасность, стабильность и надежность транзитных операций, а также порядок их управления обеими сторонами».
Подробности — в материале «Ормуз освободят под залог».
В ответ на предложение США от 2026-05-11 Иран потребовал прекратить боевые действия и морскую блокаду, разблокировать замороженные активы, а также обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив и безопасность в регионе.
Переговоры между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу, которые ведутся без участия США, привели к согласию по нескольким маршрутам входа и выхода для обеспечения безопасности и надежности транзитных операций. Проект временного соглашения на 60 дней предполагает, что торговые суда будут входить в Персидский залив через северный маршрут (иранские воды), а выходить — через южный (оманские воды).
Согласно информации Reuters от 2026-08-06, соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Иран добивается взимания платы в размере от 5% до 7% от стоимости грузов, проходящих через пролив, тогда как Оман настаивает на 3%, а США выступают против введения каких-либо сборов.