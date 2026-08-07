Иран добивается отмены санкций в обмен на открытие Ормузского пролива

Составлено ИИ-Ассистентъ

В ответ на предложение США от 2026-05-11 Иран потребовал прекратить боевые действия и морскую блокаду, разблокировать замороженные активы, а также обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив и безопасность в регионе.

Переговоры между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу, которые ведутся без участия США, привели к согласию по нескольким маршрутам входа и выхода для обеспечения безопасности и надежности транзитных операций. Проект временного соглашения на 60 дней предполагает, что торговые суда будут входить в Персидский залив через северный маршрут (иранские воды), а выходить — через южный (оманские воды).

Согласно информации Reuters от 2026-08-06, соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Иран добивается взимания платы в размере от 5% до 7% от стоимости грузов, проходящих через пролив, тогда как Оман настаивает на 3%, а США выступают против введения каких-либо сборов.