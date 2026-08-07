Сборные России не выступят на Всемирной шахматной олимпиаде

Организаторы Всемирной шахматной олимпиады опубликовали список участников турнира. Российские команды не попали в перечень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

46-я Всемирная шахматная олимпиада состоится в сентябре в Самарканде. Соревнования проходят под эгидой Международной iшахматной федерации (FIDE). В этом году в состязании примут участие 400 команд (208 в открытом турнире и 192 в женском).

Российские и белорусские шахматисты были отстранены от командных турниров FIDE в 2022 году. В марте того же года организация разрешила спортсменам из этих стран принимать участие в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе. В 2025 году совет FIDE допустил к официальным соревнованиям детско-юношеские и паралимпийские команды из России и Белоруссии, а также одобрил участие женской сборной в командном чемпионате мира, который они выиграли.

В июне FIDE объявила о временной приостановке членства Федерации шахмат России (ФШР). Причиной было названо неисполнение решения Спортивного арбитражного суда, согласно которому ФШР должна была прекратить регулирование шахматной деятельности и мероприятий в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях..

Арнольд Кабанов